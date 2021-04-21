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PORTER融入「在家開趴」精神 新系列袋包讓人一款多用

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

邁向品牌第21年的PORTER INTERNATIONAL也有感於去年疫情帶給消費者的影響，因此從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，具備多用途，無論什麼場合都能搭配。休閒品牌Arnold Palmer則推出迪士尼米妮Gorgeous系列，結合潮流與可愛元素，創造了女孩都愛不釋手的包款。

因為新冠疫情，眾人在家工作的時間也變多了，但不能忘記這樣的儀式感，PORTER INTERNATIONAL便從西裝腰間裝飾獲得啟發，推出嶄新的SASH系列包款。透過雨蓋的設計，刻意讓包款的壓扣露出部分，來呼應襯衫塞進西裝褲時的皺摺；還將前副袋側邊內縫，讓包身輪廓更俐落，創造中性氛圍。使用了黑色帶絲光的尼龍布料來製作與霧面的雨蓋正好形成對比，同時透過內部多口袋的設計，滿足消費者需要放置手機或小物的需求。PORTER INTERNATIONAL也提到這系列多以「小包」為主，正是看到了市場的需求而設，而且簡約的外型，無論什麼場合都適用。

PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

迪士尼米妮也是女性的最愛之一，因此Arnold Palmer就把其招牌的紅色圓點蝴蝶結加入設計中，推出全新的Gorgeous系列袋包。品牌以黑色皮革質感加上菱格縫線為系列基調，包身上裝飾的金質鉚釘細看的話就會發現是米奇的剪影頭像。不只如此，部分包款還點綴了皮革材質的米妮蝴蝶結造型飾物，更有同款造型的隨身圓鏡，每一款都會讓女孩驚呼「好可愛！」且讓人愛不釋手。

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列腰包2,880元。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列腰包2,880元。圖／Arnold Palmer提供

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列後背包3,880元。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列後背包3,880元。圖／Arnold Palmer提供

PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背小包2,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背小包2,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列零錢包880元。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列零錢包880元。圖／Arnold Palmer提供

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