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芝麻鯊鯊包太Q、超大丁骨牛排超威！ IKEA內湖店美食搶先曝光
眾多台北市民眾期待的IKEA內湖店，將於4月28日正式開幕，而今天搶先曝光，開幕期間的限定美食，最當紅的IKEA鯊魚玩偶，變身為可愛的「芝麻鯊鯊包」，外觀就夠Q萌，讓人捨不得吃下肚，還有超大24盎司的丁骨牛排，足夠讓兩個人一起吃，還有限定獨家口味的荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，一支只要20元，好看好拍又好吃。
IKEA內湖店今天搶先對媒體開放預覽，限定美食也曝光，24盎司丁骨牛排可以嘗到菲力、紐約客兩種口感，還搭配有溫烤蔬菜、薯條，是開幕時必點。芝麻鯊鯊包則是另一重點，內有芝麻內餡，重點是拍照起來超可愛。
限定口味的荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，是雙色冰淇淋，有荔枝的香甜、玫瑰覆盆子微酸。
IKEA內湖店的餐廳設計上，共有430個座位，入口處設計有「與鯊鯊一起晚餐吧」拍照區，鯊魚飛滿天，讓人童心大噴發。
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