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林心如露出好久不見的性感鎖骨 穿Max Mara演繹文藝復興古典美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
林心如在台南奇美博物館拍攝Max Mara 2021春夏系列。圖／Max Mara提供
林心如在台南奇美博物館拍攝Max Mara 2021春夏系列。圖／Max Mara提供

在近期戲劇新作「她們創業的那些鳥事」表現職場女性魅力的林心如，穿起了Max Mara 2021春夏經典大衣、西服，表現剛柔並濟的女人味。呼應當時在米蘭布雷拉美術學院（Accademia di Belle Arti di Brera）所發表的春夏作品，林心如演繹的系列照片在奇美博物館取景，彷彿置身歐洲，煥發文藝復興時期的輝煌榮景。

Max Mara以「美形主義（bella figura）」風格表現春夏女裝，意即「展現美即為實現美」，將女性勇於突破的精神表現在輪廓的變化中，在飄逸優雅的剪裁融入街頭風的樣式，靈感擷取自藝術家Corin Sworn的多媒體裝置作品「Silent Sticks」，Max Mara也以戲劇般的張力來表現，由肘部或肩部為起點的流暢開衩設計，呈現披肩的飄逸；圓領或一字領的領口裝飾繁複華麗的縐褶，重現十六世紀肖像畫的古典韻致。

林心如在奇美博物館以建築、雕像為場景，復刻當時大秀發表的情境，以自信從容的當代女性為本，演繹了5套服裝，包括色彩別緻的綠松石色長版風衣，略為oversize的版型，以防水純棉華達呢製成，可拆式連帽、翻領寬鬆的和服袖設計，都是Max Mara經典風衣的語彙；袖身採垂墜感設計的駝色成套西裝，是本季設計焦點，呈現氣勢十足的宮廷輪廓。此外，棉質斜紋布連身裙，以平肩領口設計，露出女性最柔美的肩頸線條，也表現林心如溫柔性感的一面。

林心如演繹Max Mara垂綴飾袖駝色西裝外套76,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如演繹Max Mara垂綴飾袖駝色西裝外套76,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara綠松石色連帽長版風衣14萬8,800元、長鍊迷你包款11,800元、皮革手拿包38,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara綠松石色連帽長版風衣14萬8,800元、長鍊迷你包款11,800元、皮革手拿包38,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara杏桃色西裝外套66,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara杏桃色西裝外套66,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如身穿Max Mara水藍色真絲塔夫綢連帽派克大衣，88,800元。圖／Max Mara提供
林心如身穿Max Mara水藍色真絲塔夫綢連帽派克大衣，88,800元。圖／Max Mara提供
駝色繫帶平底鞋，23,800元。圖／Max Mara提供
駝色繫帶平底鞋，23,800元。圖／Max Mara提供
綠松石色圓型小包，11,800元。圖／Max Mara提供
綠松石色圓型小包，11,800元。圖／Max Mara提供
林心如演繹Max Mara垂綴飾袖駝色西裝外套76,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如演繹Max Mara垂綴飾袖駝色西裝外套76,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara綠松石色連帽長版風衣14萬8,800元、長鍊迷你包款11,800元、皮革手拿包38,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara綠松石色連帽長版風衣14萬8,800元、長鍊迷你包款11,800元、皮革手拿包38,800元。圖／Max Mara提供
林心如身穿Max Mara水藍色真絲塔夫綢連帽派克大衣，88,800元。圖／Max Mara提供
林心如身穿Max Mara水藍色真絲塔夫綢連帽派克大衣，88,800元。圖／Max Mara提供
林心如搭襯Max Mara棉質斜紋平肩式連身裙56,800元、駝色皮革手機套13,800元。圖／Max Mara提供
林心如搭襯Max Mara棉質斜紋平肩式連身裙56,800元、駝色皮革手機套13,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara杏桃色西裝外套66,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如詮釋Max Mara杏桃色西裝外套66,800元、細肩帶內搭16,800元、寬版西褲32,800元。圖／Max Mara提供
林心如搭襯Max Mara棉質斜紋平肩式連身裙56,800元、駝色皮革手機套13,800元。圖／Max Mara提供
林心如搭襯Max Mara棉質斜紋平肩式連身裙56,800元、駝色皮革手機套13,800元。圖／Max Mara提供

林心如 西裝

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