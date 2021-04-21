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創辦人重掌Ture Religion大權 春夏新款回歸性感、經典設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
創辦人Jeffrey Lubel重新執掌頂級牛仔褲品牌True Religion後，找回了伊始的性感元素，因此讓春夏系列煥然一新。圖／俊嶽提供
創辦人Jeffrey Lubel重新執掌頂級牛仔褲品牌True Religion後，找回了伊始的性感元素，因此讓春夏系列煥然一新。圖／俊嶽提供

創辦人Jeffrey Lubel重新執掌頂級牛仔褲品牌True Religion後，找回了伊始的性感元素，因此讓春夏系列煥然一新。以江戶時代人文藝術與浮世繪圖騰視覺貫穿設計的江戶勝，讓粉絲們不用出國就能透過服飾玩味日本文化。

過去幾年，由於運動風盛行，因此讓True Religion一度推出不少帶有運動風的設計。然而，在創辦人回歸之後，重新找回品牌的價值與定位，在這季就呈現了許多招牌元素包括了帶有復古東方風情的彌勒佛圖騰，以及受到女性喜愛褲款後口袋蓋的配置、被暱稱為微笑縫線的馬蹄形車線，都是當年True Religion打下一片江山的利器。

而這季，品牌利用優質的丹寧布料與不同概念結合，像是收到疫情影響，消費者也在思考，人與環境的關係。因此反應出的是莫蘭迪綠的襯衫式洋裝，以及木綠色漸層上衣，就是希望能夠安定人心。其次，綁染也是春季的流行重點，在男裝部分就可見連帽外套等單品。最後，即使是運動風，True Religion也要展現奢華的魅力，利用了大量水鑽裝飾的女裝外套，讓人過目難忘。而最值得一提的是，性感女神梅根福克斯在電影「變形金剛」中，穿著的牛仔熱褲在今年也以更短的比例，加上不收邊的設計回歸了，體現品牌追求的性感。

江戶勝以日文漢字「大漁」來當作系列主題，運用漁拓技法的點綴，翻玩富士山雲海、船帆、鵜飼與伊勢海老漁圖騰。圖／EDWIN提供
江戶勝以日文漢字「大漁」來當作系列主題，運用漁拓技法的點綴，翻玩富士山雲海、船帆、鵜飼與伊勢海老漁圖騰。圖／EDWIN提供

另外，從推出以來就主打日式風格的「江戶勝」，這季以漁獲豐收象徵的日文漢字「大漁」來當作系列主題。因此在服飾上運用漁拓技法的點綴，翻玩富士山雲海、船帆、鵜飼與伊勢海老漁圖騰，結合精緻的刺繡。還因應台中快閃店，特別製作了限量「澎湃大漁印花丹寧」系列商品，由設計師獨家打版，提供符合台灣人身型的外套以及長、短褲等，帶出更地道的文化之旅。

True Religion水鑽小馬蹄側邊條連帽外套6,280元。圖／俊嶽提供
True Religion水鑽小馬蹄側邊條連帽外套6,280元。圖／俊嶽提供

True Religion綁染連帽外套6,880元。圖／俊嶽提供
True Religion綁染連帽外套6,880元。圖／俊嶽提供

True Religion綠色漸層上衣5,980元、漸層棉質短褲4,880元。圖／俊嶽提供
True Religion綠色漸層上衣5,980元、漸層棉質短褲4,880元。圖／俊嶽提供

True Religion不收邊牛仔短褲7,980元。圖／俊嶽提供
True Religion不收邊牛仔短褲7,980元。圖／俊嶽提供

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