Versace推Greca運動鞋 迴紋裝飾加厚外底份量感十足

去年秋冬，Versace推出Trigreca系列運動鞋，運用經典Greca希臘回紋圖案、梅杜莎Medusa元素打造富含品牌DNA的鞋款。今年Versace再度推出全新系列的運動鞋「Greca系列」，與Trigreca系列的老爹鞋型做出風格上的區隔，用復古簡約的輕便高筒、低筒休閒運動鞋呈現品牌的年輕活力。

Versace Greca系列運動鞋同樣也使用了已有32年歷史的經典Greca幾何希臘迴紋裝飾加厚的外底，讓整體看來更有份量感。而Medusa圖案也沒有缺席，但鞋型分為高筒運動鞋和低筒休閒運動鞋。高筒運動鞋在足踝位置加上Medusa飾章，鞋面採用帆布製成。除了有藍色、紅色、紫色及粉紅等款式之外，還有呼應春夏服飾主題Trésor de la Mer的海洋印花、Versace經典巴洛克圖案款。