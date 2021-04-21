迎接母親節！ 買聲寶家電送健康、享幸福 實用又時尚

母親節的腳步逼近，同時迎接氣溫越來越高的夏季，準備實用又時尚的母親節禮物肯定最受歡迎。早買早享受，想要讓媽媽享受涼爽空間，現在換聲寶空調正是時候，四月底前買聲寶空調變頻1對多2.8kW以上機型「霸氣全送」，最高享歐洲名牌好禮五選一之外，節能立扇、智慧電鍋、微波爐、電磁爐、直立式吸塵器等各種促銷優惠，再搭配政府節能家電補助退稅，最高再省2,000元，絕對是民眾及新婚家庭採購家電的好機會。

而除了空調以外，洗衣機、冰箱也是母親節禮物好選擇。迎接85週年的聲寶，看準台灣民眾對居家品味越來越高標準的需求，量身打造精品家電系列，推出最齊全的健康科技家電陣容。包括採用美國FDA安全檢驗的Nano-Ti極光鈦冰箱，抗菌效果達99%，安全耐久超放心；還有抗菌、防霉、脫臭的淨省王變頻洗衣機，每秒85萬次超震波，全系列金級省水標章，省水超有感，且洗衣機、冰箱都是台灣製造，品質有保障。

另外，更不能錯過經典可愛的復古造型歐風冰箱、微波爐，美型玻璃冰箱、ARKDAN清淨除濕機，兼具時尚外觀與實用功能，多種風格隨心變換。即日起至4月27日止，至全台聲寶經銷商購買聲寶家電，滿額即享價值萬元以上之高級壓力烤箱、健康電子鍋，讓媽媽加倍享受健康幸福生活。