就是愛炫！G-Shock再聯手潮牌KITH推出彩虹表、SWATCH邀澳門插畫家打造專屬訂製

Casio旗下的G-Shock再度跨界潮牌KITH推出嶄新聯名表款，而且以經典的6900系列為基礎，搭配品牌近年最擅長的電鍍技術，讓腕表呈現奪目的炫彩效果。受到消費者喜愛的SWATCH x YOU系列，則邀請了多位澳門藝術家，為品牌創作了多款的專屬畫布，能隨喜好印製在手表上，展現個人風格。

在1995年問世的G-Shock系列，經過26年的考驗早成品牌經典款式之一，所以在去年系列慶祝25周年時，紐約潮牌KITH就以做為聯名表款，並加入其招牌設計元素。而今年雙品牌再度合作，依舊使用6900系列腕表為基礎，不同的是採用了經過彩虹色IP電鍍的金屬表殼，來搭配白色棋盤格的橡膠表帶，彰顯出炫彩的視覺效果。G-SHOCK表示，必須要有10次以上的打樣才完成漸層色彩，而且還試圖在立體表圈的每個面展現出不同色調，這意味者每一只聯名GM-6900KITH-2CR表款都會有不同的樣貌。

SWATCH推出「Macau Calling」SWATCH x YOU訂製腕表服務，台灣消費者也能挑選澳門藝術家的畫布。圖／SWATCH提供

以個人訂製為號招得SWATCH X YOU系列首次與澳門當代藝術家合作，每位創作了三幅匠心獨具的畫布，讓消費者能夠自由訂製。而且不限定地點只要上網挑選喜愛的圖案、選擇機芯的顏色，以及時標的樣式就能製作出一款帶有澳門風情的腕表，或許能成為藉以慰藉不能出國的心情。而去過澳門的人，勢必對賭場籌碼、殖民色彩的藍白瓷磚街道牌設計，並混合了中式花卉、雀鳥和水晶的街景或飯店佈置感到印象深刻。這一次也都在名為「Macau Calling」的SWATCH X YOU專屬訂製畫布中，讓人戴上腕表，就想起正吃著豬扒包、蛋塔時的情景。

SWATCH推出「Macau Calling」SWATCH x YOU訂製腕表服務，台灣消費者也能挑選澳門藝術家的畫布。圖／SWATCH提供

G-Shock與KITH聯名GM-6900KITH-2CR腕表13,000元。圖／Casio提供

聯名GM-6900KITH-2CR表款，表帶扣環採用藍色設計並印有KITH標誌。圖／Casio提供