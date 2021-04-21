蜜蜂、埃及棕櫚、帝政藍 萬寶龍拿破崙藝術贊助系列

雖然人類總未能從歷史中得到教訓，但歷史名人的成就與榮光卻值得我們自我期許。全新萬寶龍藝術贊助系列向一代法國君主拿破崙·波拿巴（Napoléon Bonaparte）致意，透過精品袖扣、鋼筆、墨水，假以萬寶龍工坊的珍貴原料與工匠巧意，試圖重現裝飾藝術的復興與工藝的黃金年代。

拿破崙生前格外推崇「新古典主義」，他熱愛藝術、文學、音樂、戲劇，再從古希臘和羅馬的古典文化汲取靈感。並委託工匠和建築師，將「帝政風格（Le style empire）」體現於例如瑪德蓮大教堂和凱旋門的建築中。為此萬寶龍揉合了金飾工藝、上漆、寶石鑲嵌、雕刻與浮雕，打造了四款萬寶龍藝術贊助系列書寫工具。

拿破崙的藍色軍服成為全系列色彩主軸，並出現在筆記本、袖扣與鋼筆上，甚至有一款50ml墨水，古典而蔚藍；由於拿破崙曾遠征埃及，全系列再以蜜蜂為帝國圖騰，埃及棕櫚等元素也大量出現於設計細節，例如「藝術贊助系列向拿破崙·波拿巴致敬限量款4810」的亮漆筆身與筆蓋上，便以雕刻或印壓，呈現拿破崙的帝國圖騰，定價約10萬4,800元。