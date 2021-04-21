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優雅的簡約飾釦 TOD’S春夏Kate新品串起大家的心
經歷過一場新冠肺炎疫情，許多時尚設計師都選擇透過作品為世界帶來新的溫暖與希望。疫情最為嚴重的義大利，也是眾多時尚品牌發源地，當中TOD’S不只投身募集「Sempre con Voi」（與你同在）慈善基金，創意總監Walter Chiappon也在去年秋冬推出全新飾釦Kate系列，以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思，為當時隔離期間的人們打氣。
今年春夏，Kate系列又再增添許多新單品，推出皮革飾釦款式，無論是經典鞋或包款等，都完美展現Made In Italy精神。大面積的飾釦點綴出簡約卻豐富的視覺效果，搭配皮革原色更顯雋永優雅。而在為了此系列全新推出的《A Date With Kate》短片裡，也能見到3位風格、個性都不同的女性，穿搭TOD’S春夏新品，當中也包含許多Kate系列今年嶄新的設計，像是娃娃鞋、斜背包等等。
其他新款還有休閒帥氣的老爹運動鞋、春夏必備的輕盈皮革草編鞋，以及全皮革Kate系列平底拖鞋等等，大量溫暖的棕色、咖啡色等色調也格外適合搭配出外旅行、踏青的造型。
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