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優雅的簡約飾釦 TOD’S春夏Kate新品串起大家的心

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《A Date With Kate》短片裡3位風格、個性都不同的女性，穿搭TOD’S春夏新品，當中也包含許多Kate系列今年嶄新的設計。圖／迪生提供
《A Date With Kate》短片裡3位風格、個性都不同的女性，穿搭TOD’S春夏新品，當中也包含許多Kate系列今年嶄新的設計。圖／迪生提供

經歷過一場新冠肺炎疫情，許多時尚設計師都選擇透過作品為世界帶來新的溫暖與希望。疫情最為嚴重的義大利，也是眾多時尚品牌發源地，當中TOD’S不只投身募集「Sempre con Voi」（與你同在）慈善基金，創意總監Walter Chiappon也在去年秋冬推出全新飾釦Kate系列，以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思，為當時隔離期間的人們打氣。

今年春夏，Kate系列又再增添許多新單品，推出皮革飾釦款式，無論是經典鞋或包款等，都完美展現Made In Italy精神。大面積的飾釦點綴出簡約卻豐富的視覺效果，搭配皮革原色更顯雋永優雅。而在為了此系列全新推出的《A Date With Kate》短片裡，也能見到3位風格、個性都不同的女性，穿搭TOD’S春夏新品，當中也包含許多Kate系列今年嶄新的設計，像是娃娃鞋、斜背包等等。

其他新款還有休閒帥氣的老爹運動鞋、春夏必備的輕盈皮革草編鞋，以及全皮革Kate系列平底拖鞋等等，大量溫暖的棕色、咖啡色等色調也格外適合搭配出外旅行、踏青的造型。

TOD'S Kate淺棕色皮革平底拖鞋，21,200元。圖／迪生提供
TOD'S Kate淺棕色皮革平底拖鞋，21,200元。圖／迪生提供
TOD'S Kate白色皮革樂福鞋，28,300元。圖／迪生提供
TOD'S Kate白色皮革樂福鞋，28,300元。圖／迪生提供
TOD’S Kate系列以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思。圖／迪生提供
TOD’S Kate系列以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思。圖／迪生提供
TOD'S Kate裸粉色漆皮平底鞋，18,100元。圖／迪生提供
TOD'S Kate裸粉色漆皮平底鞋，18,100元。圖／迪生提供
TOD’S Kate系列以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思。圖／迪生提供
TOD’S Kate系列以金屬鍊條表示「環環相扣、緊緊相連」的意思。圖／迪生提供
TOD'S Kate淺棕色老爹鞋，25,900元。圖／迪生提供
TOD'S Kate淺棕色老爹鞋，25,900元。圖／迪生提供
TOD'S Kate金屬飾釦斜背包，56,600元。圖／迪生提供
TOD'S Kate金屬飾釦斜背包，56,600元。圖／迪生提供
全新推出的《A Date With Kate》短片。圖／迪生提供
全新推出的《A Date With Kate》短片。圖／迪生提供

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