賀！BLACKPINK ROSÉ紅炸全球 成Tiffany代言人

近日發行首張個人專輯，創下多項全球紀錄的韓國女子天團BLACKPINK成員ROSÉ，一直以來經常在IG的發文和自拍照中配戴美國品牌Tiffany的珠寶，令人不禁想像各種合作的可能。如今這個猜想成真，Tiffany正式宣布ROSÉ擔任全球品牌代言人，將於2021年Tiffany HardWear數位形象廣告中以全新身份登場。ROSÉ表示︰「我非常喜歡配戴Tiffany珠寶，與伴我成長的經典品牌合作對我來說意義非凡。能夠參與HardWear形象廣告拍攝讓我既榮幸又期待，希望大家拭目以待。」

Tiffany HardWear設計靈感來自Tiffany古典珍藏庫中1971年的中性設計手環，系列於2017年首度亮相，以大量金屬鍊結為主要創作元素的設計，鋪鑲鑽石點綴其間，散發力量與自信，造型洋溢紐約市的個性與活力。此次形象廣告中，ROSÉ配戴HardWear系列造型鮮明的18K金與18K玫瑰金鍊結珠寶，展現這款前衛設計大膽結合扣環與工業風的特質，玩味張力、比例與平衡，以獨特鮮明的人格特質與極具現代風格的影響力，完美詮釋HardWear系列態度與特點。 Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，31萬4,000元。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，63萬元。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鑲鑽手環，62萬元。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，12萬元。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ成為TIFFANY全球品牌代言人，品牌釋出形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K金鏈結設計項鍊，45萬2,000元。圖／Tiffany提供