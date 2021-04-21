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58折！達美樂18種大披薩「通通222元」 今夜零時開搶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
達美樂將於4月22日推出外帶大披薩222元的限時優惠。圖／取自達美樂披薩粉絲頁
達美樂將於4月22日推出外帶大披薩222元的限時優惠。圖／取自達美樂披薩粉絲頁

繼於今年2月22日舉行「大披薩222元」的限時快閃特賣後，連鎖披薩店「達美樂」將於4月22日再度推出1日快閃活動，共計18種口味的大披薩均特價每個222元，每間門市限量300個，最高每份現省157元。另外針對國小學生，還有期中考考100分，就可免費兌換披薩的限量優惠。

達美樂此次推出的快閃活動，時間自4月22日零時開放預約，共計有超過18種口味，其中包含原價379元的口味，民眾可以現省157元，約同58折優惠。活動僅限非加價比薩，並限於官網下單並到店取餐，每店限量300個。官網單次消費滿399元，還可再享網路訂購好禮4選1，包括有香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯及1.25公升的可樂可供選擇。

業者表示，今年2月所舉辦的快閃活動中，共計有超過2.5萬名顧客訂購，合計售出約3萬顆披薩，其中又有四喜系列披薩、黃金系列披薩最受歡迎。 除了快閃活動外，4月28日至4月30日期間，國小學生持109學年度第二學期期中考100分的考卷，即可免費兌換6吋個人小披薩1個，每店各會贈出100個披薩，送完為止。

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