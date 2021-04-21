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衝浪卡必備！ORIS Dat Watt限量腕表 高低潮一眼知
四月七日鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展甫落幕，瑞士鐘表品牌ORIS的年度新品包含Aquis Pro、Dat Watt限量腕表、青銅Diver Sixty-Five「Cotton Candy」已然火速抵台。
具備潮汐式指針、限量與環保話題的Dat Watt限量腕表是今日亮點。透過與農曆、月相聯動的潮汐指針，可粗估特定所在位置的大、中、小潮，對熱愛衝浪的玩家而言，可透過面盤上的潮汐式指針與對應的壺形軌道，進而明白水位高低、判斷下水的時機與安全性；另一只紅色面盤的Aquis潛水腕表則大膽用上迷人的櫻桃紅色，尺寸則「減碼」為41.5毫米，介於較大的43.5或39毫米中間，表圈的立體刻度設計也與勞力士的經典腕表頗為相似，但價格相對親民。
ORIS台灣總經理黃川峰表示，過往ORIS已經在表盤顏色表現搶眼，今年的青銅Diver Sixty-Five的棉花糖色、Dat Watt限量腕表的「漸層」、Aquis潛水腕表的櫻桃，更呼應品牌在色澤、色調上的細膩處理，帶來配戴者的嶄新感受。據了解，本次新品雖為4月7日發表的上半年第一波款式，但預計將於五月底全數舖貨完成。
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