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衝浪卡必備！ORIS Dat Watt限量腕表 高低潮一眼知

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Oris TLP 限量腕表，與精英飛行員培訓學校合作，槍灰色PVD表殼搭配軍綠色面盤，散發鮮明的飛行風格。圖 / ORIS提供。
Oris TLP 限量腕表，與精英飛行員培訓學校合作，槍灰色PVD表殼搭配軍綠色面盤，散發鮮明的飛行風格。圖 / ORIS提供。

四月七日鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展甫落幕，瑞士鐘表品牌ORIS的年度新品包含Aquis Pro、Dat Watt限量腕表、青銅Diver Sixty-Five「Cotton Candy」已然火速抵台。

具備潮汐式指針、限量與環保話題的Dat Watt限量腕表是今日亮點。透過與農曆、月相聯動的潮汐指針，可粗估特定所在位置的大、中、小潮，對熱愛衝浪的玩家而言，可透過面盤上的潮汐式指針與對應的壺形軌道，進而明白水位高低、判斷下水的時機與安全性；另一只紅色面盤的Aquis潛水腕表則大膽用上迷人的櫻桃紅色，尺寸則「減碼」為41.5毫米，介於較大的43.5或39毫米中間，表圈的立體刻度設計也與勞力士的經典腕表頗為相似，但價格相對親民。

ORIS台灣總經理黃川峰表示，過往ORIS已經在表盤顏色表現搶眼，今年的青銅Diver Sixty-Five的棉花糖色、Dat Watt限量腕表的「漸層」、Aquis潛水腕表的櫻桃，更呼應品牌在色澤、色調上的細膩處理，帶來配戴者的嶄新感受。據了解，本次新品雖為4月7日發表的上半年第一波款式，但預計將於五月底全數舖貨完成。

櫻桃紅色的Aquis腕表，宛如咖啡深沈色澤，黑中帶紅，41.5毫米、機械機芯、防水300米，61,000元。圖／記者釋俊哲 攝影。
櫻桃紅色的Aquis腕表，宛如咖啡深沈色澤，黑中帶紅，41.5毫米、機械機芯、防水300米，61,000元。圖／記者釋俊哲 攝影。
具有潮汐指針的Dat Watt限量腕表，以精密機械機芯、實用功能，瞄準潛水、衝浪玩家，全球限量2,009只，77,000元。圖／記者釋俊哲 攝影。
具有潮汐指針的Dat Watt限量腕表，以精密機械機芯、實用功能，瞄準潛水、衝浪玩家，全球限量2,009只，77,000元。圖／記者釋俊哲 攝影。
具有螢光綠、粉紅、藍三色的青銅腕表，大膽挑戰性別、色彩的想像力，甜美圈粉，66,000元起。圖 / ORIS提供。
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