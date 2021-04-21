衝浪卡必備！ORIS Dat Watt限量腕表 高低潮一眼知

四月七日鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展甫落幕，瑞士鐘表品牌ORIS的年度新品包含Aquis Pro、Dat Watt限量腕表、青銅Diver Sixty-Five「Cotton Candy」已然火速抵台。

具備潮汐式指針、限量與環保話題的Dat Watt限量腕表是今日亮點。透過與農曆、月相聯動的潮汐指針，可粗估特定所在位置的大、中、小潮，對熱愛衝浪的玩家而言，可透過面盤上的潮汐式指針與對應的壺形軌道，進而明白水位高低、判斷下水的時機與安全性；另一只紅色面盤的Aquis潛水腕表則大膽用上迷人的櫻桃紅色，尺寸則「減碼」為41.5毫米，介於較大的43.5或39毫米中間，表圈的立體刻度設計也與勞力士的經典腕表頗為相似，但價格相對親民。