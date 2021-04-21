現省81元！頂呱呱「韓風炸雞花籃」提著也浪漫
隨著母親節即將到來，連鎖速食「頂呱呱」自4月23日起，以「我們開了一間花店」為主題，推出升級版的「炸雞花」套餐，內含有原味雞腿、脆皮雞柳條等多種炸物組合，原價270元，優惠價189元，還可享飲品加購半價的優惠。同時頂呱呱也同步新推出「TABASCO一口翅」，讓喜愛吃辣的民眾可以享受辛香滋味。
頂呱呱自2017年開始以雞腿、炸雞等元素，於母親節前推出「炸雞花」的花束組合。今年跳脫傳統的花束造型，首度以韓系花籃為概念，打造出粉色系的手提花籃組合，更添攜帶的便利性與贈禮儀式感。花籃中共計有脆皮雞柳條3支、原味雞腿1支、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條（中）1份，以及35元飲品1杯，原價270元，特價189元，現省81元，限時於4月23日至6月30日期間販售。購買炸雞花者，還可享可口可樂系列飲品半價的加購優惠。除了實體門市外，也可透過Uber Eats、Line酷券、樂天Pickup等電子平台購買，贈禮更方便。
自2020年所推出的「一口翅」系列，自4月23日起也將推出新口味「TABASCO」，已經典的TABASCO辣醬作為調味基底，讓雞翅擁有酸辣辛香的滋味，原價每盒99元，優惠價79元，購買任一套餐，也可以享隨手包39元的加購價。同集團的「美國功夫茶」自4月23日起，也以招牌茶飲搭配巨峰葡萄，推出小小葡萄紅、小小葡萄綠、小小葡萄香等3款飲品，每款均吃得到葡萄果粒，每杯中杯50元、大杯60元，並可免費添加滑Q配料。
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