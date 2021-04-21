復刻「深夜食堂」經典菜 暖心又暖胃

「一天又結束了，當人們趕路回家的時候，我的一天才正式開始。菜單只有牆上寫的這些，你也可以點你想吃的，我做得出來就幫你做，這就是我的經營方針。營業時間從午夜十二點到早上七點，人們稱這兒叫『深夜食堂』。你問會不會有客人來？喔，還不少喔！」

這是「深夜食堂」老闆的開場白，自2006年發表以來，溫暖了許多人的夜晚。而「深夜食堂」中文版出版滿十週年至今，已經發行到第23集，累計銷售量達好幾百萬冊；只要有華人的地方，都可以看到「深夜食堂」中文版。雖然書裡面所描繪的，都是殘缺失意人們的的日常酒飯事，卻隱隱療癒了數百萬讀者的人生。

「『深夜食堂』這部作品在台灣受到歡迎的程度，似乎已經超過日本，並且讀者年齡層也不太一樣。安倍夜郎老師是以中年男子的心情來創作的，在日本吸引的是中年上班族、甚至是偏男性居多；但是在台灣，卻吸引到許多年輕女性的青睞。」譯者丁世佳表示：「同一部作品在不同的文化裡面，受到不同族群的歡迎，是一件挺有趣的事。」

一如「深夜食堂」裡的療癒系料理，吸引不少人捲起袖子、走進廚房，好好為自己做一道菜；這10年來丁世佳也不時每翻譯完成一集，就走進廚房，為自己最一道書裡面的料理。

適逢「深夜食堂」中文版出版滿十週年，新經典文化特別邀請到蘇彥彰、李姝慧、丁世佳、蕭維政與毛奇四位台灣料理達人，與譯者丁世佳攜手，復刻書中紅香腸、五花肉串柚子胡椒、菠菜拌鮪魚、酒蒸蛤蠣、馬鈴薯燉肉、櫻花鱈魚鬆、油炸拼盤、金針菇排、豬肉味增湯、拔絲地瓜…共10道經典料理，將原本只存在讀者想像中的滋味具體呈現。

美食家韓良憶對李姝慧的菠菜拌鮪魚特別驚艷：「從視覺上來看，這道菠菜拌鮪魚真的有一點Fine Dining的味道，跟漫畫裡面看起來完全不一樣。但是你吃進嘴巴裡的時候，它所呈現的又是非常日式、非常純樸的味道。」

「『深夜食堂』裡面的菜，看起來是很家常的東西，你看起來很容易，但真的叫你做你又做不出來。」坦承自己是「澱粉控」的美食家徐天麟，最喜歡蕭維政做的櫻花鱈魚鬆：「蕭維政做的鱈魚鬆吃起來，真的是輕飄飄的感覺，真的就像是櫻吹雪的時候，櫻花飄在飯上面的感覺。」

5道「深夜食堂」經典料理

第一品：紅香腸、章魚先生的香腸

出現的夜晚：第1集第1夜、第3集第31夜、第23集第310夜

對台灣的讀者來說，這道別名為「章魚先生的香腸」的紅香腸，是「深夜食堂」中無法取代的經典菜色。因為這不但是第1集第1夜中整部作品的第一道菜，也是在最新出版的第23集中，第一位上門的台灣客人所指定的菜色；由當初引薦新經典出版社這部作品的譯者丁世佳來掌廚，更是別具意義。

雖然丁世佳謙虛地說：「因為這這菜最簡單，所以才會找我來做。」但真要做到「復刻」，也沒那麼容易。為了讓「章魚腳」可以微微翹起，丁世佳為了20人份的料理，紮紮實實切了120刀，下鍋油煎時也要將火侯控制得翹到好處，才能完美呈現出這道漫畫中黑道大哥阿龍喜歡的料理。

第二品：菠菜拌鮪魚

出現的夜晚：第22集第304夜

漫畫裡的「菠菜拌鮪魚」是失戀插畫家廣樹懷念分手女友的菜，雖然不過是將菠菜燙過、跟鮪魚拌在一起，再加上沾麵醬油和麻油，以及韓國辣椒醬，但他總是邊吃邊哭。

不過這道「失戀菜」，到了「深夜女子料理百科節目」主持人李姝慧（Sandra）手上，卻化身為帶著幾分童趣味道的Fine Dining料理。在節目中曾用罐頭做出8道宵夜菜的李姝慧說：「在漫畫裡面，這道菜也可以變成蓋飯。所以我就在旁邊放上白飯跟海苔，讓吃的人可以自己調整味道、自己動手做，自己把菠菜跟鮪魚跟醬料拌在一起，自己在海苔上放上白飯跟菠菜鮪魚成為小飯卷，在吃的時候會帶有一點遊戲的感覺。」

第三品：馬鈴薯燉肉

出現的夜晚：第2集第24夜

對日本人來說，馬鈴薯燉肉是一道象徵意味十足的家常菜。正如深夜食堂常客小道先生所說：「馬鈴薯燉肉果然從孩提時代，就被融入了男人的想像之中啊！小時候媽媽為家人做菜的背影，以及菜餚的香氣和美味，都烙印在心底，想像著將來有一天會有像媽媽一樣溫柔的妻子，為自己燒出一道道好菜……」難怪漫畫裡的常客金本先生和五郎先生，都因為馬鈴薯燉肉而被結婚詐欺犯騙得團團轉。

不過這道日本人的家常料理，到了人稱「柱哥」、到法國巴黎藍帶廚藝學院學做菜的「大叔玩料理」主持人蘇彥彰手上，卻注入了西菜的料理手法：「我先炒大量洋蔥，不用炒到上色，只要讓甜味出來就好。裡面所有的元素，我都是用法式做法，豬肉、蔬菜都先煎烤過，最後再放在日式高湯裡一起煮。」

第四品：櫻花鱈魚鬆

出現的夜晚：第8集第111夜

在「深夜食堂」裡櫻花鱈魚鬆是一年只會做一次的菜，因為老闆答應過將店頂讓給他的讓吉先生，每年3月3日一定要做這道菜。因為前老闆讓吉一直在等待情婦回來，3月3日正是情婦的生日，但讓吉一直到過世，都沒能完成心願。

這道代表「無盡等待」的菜餚，到了「大叔玩料理」主持人蕭維政手上，也玩出不同的新滋味。「漫畫裡的櫻花鱈魚鬆，是將鱈魚煮熟後加入酒、砂糖與甜料酒炒成鬆，然後再用粉紅色的食用色素上色。」蕭維政表示：「我是用甜菜根取代食用色素，然後我加了一點辛香料馬告進去，讓整體口感上不會那麼甜，帶一點特殊的清新香氣。」

第五品：金針菇排

出現的夜晚：第23集第318夜

「被丟掉的部分比較好吃」是漫畫中對金針菇排這道菜的註解，這道帶著「剩食料理」精神的菜色，是來自被男友拋棄的藥劑師嘉穗小姐所指定的料理，嘉穗小姐或許覺得自己就像被前男友丟棄的金針菇根部，但誠如復刻這道菜的義大利慢食大學碩士、「深夜女子料理百科節目」主持人毛奇所說：「被丟掉的部分，並沒有比較不好。」