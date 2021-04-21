春河2021音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》5、6月 感動再獻

2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，以歌舞歡樂滿載劇場，從演員到設計群皆「金光閃閃」，有得過金鐘獎的模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘獎千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸，以及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，設計群包含金曲獎指定舞臺設計黎仕祺、金曲獎得主柯智豪擔任音樂設計及編曲，金曲獎得主蔡依林「大藝術家」作詞嚴云農，世大運燈光設計車克謙及服裝設計林秉豪，總計演員、舞者及樂手超過20位專業表演者共同演出，是為一齣笑中帶淚，動人心弦的劇情，配搭黃金組合重金打造的大型音樂劇。

救救歡喜鴛鴦樓結合現代地方創生議題，有笑有淚。圖／春河劇團提供

《救救歡喜鴛鴦樓》中的歡喜樓及鴛鴦樓以2003年春河劇團武俠音樂劇《歡喜鴛鴦樓-Q版救風塵》作藍本，2021年加入年輕、活潑、能唱能跳的歌隊們，讓他們成為劇中的里民，穿梭在相思里裡的愛情與親情當中。《救救歡喜鴛鴦樓》顧名思義是要救「歡喜樓」及「鴛鴦樓」這兩棟已經有二百年歷史的古樓，這不僅僅是一個家族的延續，更是傳統文化的存續。

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。「歡喜樓」及「鴛鴦樓」這兩棟古樓面臨都市更新的議題，面對房子要拆與不拆的過程當中，老少兩代則各持己見，對於拆樓或是都更部分，雙方都有不同的看法與意見。到底，是老一輩捨不得回憶？所以不願意拆樓？還是年輕人想要更安全、更舒適的環境，讓彼此過的開心快樂？《救救歡喜鴛鴦樓》劇中透過地方創生的議題，開啟觀眾對家的想像之外，更重要的，是從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。在展開救樓行動中，將文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心。

救救歡喜鴛鴦樓結合現代地方創生議題，有笑有淚。圖／春河劇團提供

團長郎祖筠表示：「這個戲氛圍是溫馨歡樂的，但議題是發人深省的，也符合春河劇團自創團以來的創作態度原則。」為了讓觀眾們能歡喜的進劇場，帶著回憶與感動，笑中帶淚地離開劇場。在這裡，我們誠邀大家一起進劇場成為相思里的里民，一同在可歌可泣的情況下，見證相思里的改變，一起CＨＡＮＧＥ起來，希望能將最好的演出呈現給觀眾，郎姊也心繫票房，希望觀眾能用實際行動進劇場支持春河劇團、為彼此加油。