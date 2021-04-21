把米奇變櫻桃！LeSportsac迪士尼新品3大印花超討喜
聯名系列一波接著一波的美國輕量配件包包品牌LeSportsac，最近再度用大家熟悉的可愛角色為春夏注入愉悅氣息，全新推出的2021米奇與好朋友系列新品，攜手迪士尼幾大經典人物帶來俏皮的印花，搭配實用的包款設計，不管什麼年紀都無法抗拒吧！
這次米奇與好朋友系列包含3大主題印花，分別是把米奇、米妮和布魯托的復古色調草圖以馬賽克拼貼呈現的《米奇馬賽克》、運用米奇4大組成顏色（黑、白、紅、黃）搭配圓點打造的百搭《米奇點點》印花，以及粉紅色櫻桃頭米奇的《米奇櫻桃》主題，這些印花出現在三層拉鍊包、後背包、經典斜背包以及皮夾、小錢包等LeSportsac人氣包型上，各展現出截然不同的魅力。
喜歡大面積角色印花的人，則是不能錯過米奇米妮約會去肩背托特包和米奇米妮好親密兩用托特包，很適合輕便的日常穿搭或旅行時使用。另外兩款化妝包，則是結合米奇米妮和彩虹元素，繽紛討喜。全系列即日起於全台LeSportsac門市販售。
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