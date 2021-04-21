把米奇變櫻桃！LeSportsac迪士尼新品3大印花超討喜

聯名系列一波接著一波的美國輕量配件包包品牌LeSportsac，最近再度用大家熟悉的可愛角色為春夏注入愉悅氣息，全新推出的2021米奇與好朋友系列新品，攜手迪士尼幾大經典人物帶來俏皮的印花，搭配實用的包款設計，不管什麼年紀都無法抗拒吧！

這次米奇與好朋友系列包含3大主題印花，分別是把米奇、米妮和布魯托的復古色調草圖以馬賽克拼貼呈現的《米奇馬賽克》、運用米奇4大組成顏色（黑、白、紅、黃）搭配圓點打造的百搭《米奇點點》印花，以及粉紅色櫻桃頭米奇的《米奇櫻桃》主題，這些印花出現在三層拉鍊包、後背包、經典斜背包以及皮夾、小錢包等LeSportsac人氣包型上，各展現出截然不同的魅力。