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《BBC 藍色星球II》影像音樂會 世界地球日籲民眾關注海洋生態

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「藍色星球2」影像音樂會致力於減少對環境的影響，並以零碳音樂會作為永續目標。 圖／聯合數位文創提供
「藍色星球2」影像音樂會致力於減少對環境的影響，並以零碳音樂會作為永續目標。 圖／聯合數位文創提供

今日為一年一度的世界地球日，今年主題為「修復我們的地球」。BBC為讓大眾意識海洋生態的重要，拍攝了一系列關於海底世界的影集「藍色星球」，並邀請傳奇配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）親自為「藍色星球2」配樂。今年五月，「藍色星球2」將以影像音樂會的形式首度在亞洲登場，由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團及合唱團，搭配台達800吋大銀幕及領先全球的8Ｋ投影技術，將一幕幕的深海奇景呈現在觀眾眼前，本次演出為吸引學生族群的參與，更推出75折優惠。

「藍色星球2」影集受到各年齡層觀眾的廣大迴響與歡迎，「藍色星球2」影像音樂會精選影集中最精彩的畫面作為本次音樂會的影像，從小丑魚到海豚，每一段皆有小故事，帶領觀眾探索不同的海底生物。「藍色星球2」影像音樂會致力於減少對環境的影響，每場演出更做足關機程序以確保巡迴演出場所中不會浪費能源，並將運輸移動產生的二氧化碳排放量降至最低，計算運輸工具所產生的碳，並等量捐贈。本次演出的主辦單位台達電子，一直以來亦十分重視環保議題，今年於地球日前夕宣布攜手專業海洋保育團隊投入東北角珊瑚復育工作，由「藍色星球2」出發，希望能以零碳音樂會作為永續目標。

●由台達電子主辦及聯合數位文創承辦之《BBC藍色星球2》影像音樂會，五月廿一日將於台北流行音樂中心演出，欲瞭解更多詳情請上udn售票網官網查詢

音樂會 BBC 海洋汙染 海洋危機

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