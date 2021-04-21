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漁網水母藝術？呼應世界地球日 Driftwood再進化！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
回收而來的麻繩、廢棄木板則排列出啤酒花與老虎兩大重要元素，「二創」出臺虎的壺、虎識別。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
回收而來的麻繩、廢棄木板則排列出啤酒花與老虎兩大重要元素，「二創」出臺虎的壺、虎識別。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

懷念旅行、懷念東南亞的慵懶情調？臺虎精釀旗下Driftwood啤酒吧西門店近日進行大改裝，奇趣的拉酒把手、天花板高掛的塑膠水母，各式再回收原物料製成的裝置元素，除了帶來頗有東南亞峇里島的南國情調，實則為響應第51周年、4月22日的「世界地球日」。

從從1970年成立的「世界地球日（Earth Day）」，最早由熱衷環保議題的美國民主黨參議員蓋洛德尼爾森（Gaylord Nelson）所發起，1970的4月22日在全美舉行橫跨東西兩岸的大規模示威遊行，因而讓美國陸續誕生了清潔空氣、瀕臨物種法案等，並在1972年聯合國舉辦了首次的人類環境會議，最後在1990年時地球日活動推廣至全世界，今年則為第51屆，年度主題則為「修復地球」。

為此Driftwood西門町以大量尼龍繩來呈現海、山、天空等意象，並以廢棄的浪板、木板作畫，經過清洗後的漁網塑膠袋為原料再製的「塑膠水母」，除了呼應店內窗景畫、帶來海洋聯想，也提醒人們減塑、世界地球日的呼應。吧檯上具彈性的拉酒把手，來自臺虎精釀提供的麥芽尼龍袋，此外回收而來的麻繩、廢棄木板則排列出啤酒花與老虎兩大重要元素，「二創」出臺虎的品牌識別。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

原來臺虎精釀邀請了來自花東的「台灣得福（taiwanderful）」一起合作。該組織是由兩位定居花東的藝術家Tyler Kaplan與Joshua Campbell一同創立，Tyler Kaplan的專業在於石材與礦物，並正與家庭在花蓮生活，Joshua Campbel則和妻子、女兒居住在台灣東河市，他熱愛衝浪，同時也是台灣得福（taiwanderful）的研發負責；有鑒於塑膠污染對環境的強大傷害，台灣得福（taiwanderful）嘗試以藝術為手法，將塑膠回收變得趣味、合宜與具實用性質（fun、accessible、practicle），同時希望能帶來與廢塑料的全新可能，並激發創造力、環保意識，以及每個人對未來的個體責任。

以漂流木為主題的Driftwood西門町，散發海島國家的海灘酒吧氛圍，不只提供臺虎精釀啤酒，更有紅白酒、調酒等30多種選擇，並有鹽酥雞、炸魷魚、炸薯條等熱食炸物成為下酒小點。目前店內甫為五周年進行改裝完成，店內裝潢與設計則將長久維持而非快閃形式，進而呼應世界地球日永續、環保的核心價值。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

經過清洗後的漁網塑膠袋為原料再製的「塑膠水母」，除了呼應店內窗景畫，也帶來海洋的趣味聯想。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
經過清洗後的漁網塑膠袋為原料再製的「塑膠水母」，除了呼應店內窗景畫，也帶來海洋的趣味聯想。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Driftwood西門町以大量尼龍繩來呈現海、山、天空等意象，並以廢棄的浪板、木板作畫。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Driftwood西門町以大量尼龍繩來呈現海、山、天空等意象，並以廢棄的浪板、木板作畫。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
兩位定居花東的藝術家Tyler Kaplan與Joshua Campbell一同創立了台灣得福（taiwanderful），以藝術為手法，將塑膠回收變得趣味、合宜與具實用性質。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
兩位定居花東的藝術家Tyler Kaplan與Joshua Campbell一同創立了台灣得福（taiwanderful），以藝術為手法，將塑膠回收變得趣味、合宜與具實用性質。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
以漂流木為主題的Driftwood西門町，不只提供臺虎精釀啤酒，更有紅白酒、調酒等30多種選擇，並有熱食炸物成為下酒小點。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
以漂流木為主題的Driftwood西門町，不只提供臺虎精釀啤酒，更有紅白酒、調酒等30多種選擇，並有熱食炸物成為下酒小點。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

世界地球日 酒駕 西門町

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