陳庭妮、劉嘉玲搭STELLA McCARTNEY奈良美智系列爆可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG

奈良美智（Yoshitomo Nara）特展正在如火如荼地展出中，也成了近期IG洗版的活動；STELLA McCARTNEY日前也推出「Shared 2021」，首度與日本藝術家奈良美智合作，運用後性別（post-gender）為主題，闡揚大膽和多樣性的時尚價值觀，陳庭妮、劉嘉玲率先穿上演繹龐克風。

春夏膠囊系列「Shared 2021」融合了悠閒奢華與實用性，表達樂觀天真的無畏精神，同時以Old Bond Street （OBS）作為丹寧褲口袋、上衣或風衣的書寫字體，配襯STELLA McCARTNEY的寬身剪裁，表現街頭時尚感，也契合奈良美智創作的藝術、次文化與叛逆風格，洋溢任性的幽默感。陳庭妮在IG Po文「美智說我punk我就是punker，搶先把天真有邪的女孩穿在身上了」，還提醒大家雖然畫作中的小女孩也算是自畫像，但奈良美智其實是一位溫暖大叔。

劉嘉玲則是在出門旅行時，身穿STELLA McCARTNEY奈良美智系列帽T、選搭超可愛的托特包，她搭配路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Horizon硬殼行李箱，材質由孟加錫黑檀木、結合Monogram帆布和鋁質金屬件製成，可客製畫上條紋或書寫姓名縮寫。而劉嘉玲選用的STELLA McCARTNEY奈良美智包款還有另外的拉鍊袋，其他單品包括服裝、襪子等，除了小女孩插圖，還有「We are punks（我們是龐克）」、「Change the history（改變歷史）」和「Don’t wait another day（別再蹉跎）」等短語。

STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的印花襯衫。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的印花襯衫。圖／STELLA McCARTNEY提供
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG
陳庭妮身穿STELLA McCARTNEY與奈良美智合作的春夏膠囊系列。圖／取自IG
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的系列超可愛。圖／取自IG
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的系列超可愛。圖／取自IG
劉嘉玲以路易威登Horizon硬殼行李箱搭配STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的托特包。圖／取自IG
劉嘉玲以路易威登Horizon硬殼行李箱搭配STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的托特包。圖／取自IG
劉嘉玲身上穿著STELLA McCARTNEY春夏「Shared 2021」膠囊系列的帽T。圖／取自IG
劉嘉玲身上穿著STELLA McCARTNEY春夏「Shared 2021」膠囊系列的帽T。圖／取自IG
劉嘉玲選用的路易威登Horizon硬殼行李箱類似款，11萬3,000元。圖／LV提供
劉嘉玲選用的路易威登Horizon硬殼行李箱類似款，11萬3,000元。圖／LV提供
劉嘉玲款STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的帽T。圖／STELLA McCARTNEY提供
劉嘉玲款STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的帽T。圖／STELLA McCARTNEY提供
劉嘉玲款STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的托特包。圖／STELLA McCARTNEY提供
劉嘉玲款STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的托特包。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的針織衫。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的針織衫。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的帽T。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY和奈良美智合作的帽T。圖／STELLA McCARTNEY提供

奈良美智

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