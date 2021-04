陳庭妮、劉嘉玲搭STELLA McCARTNEY奈良美智系列爆可愛

奈良美智(Yoshitomo Nara)特展正在如火如荼地展出中,也成了近期IG洗版的活動;STELLA McCARTNEY日前也推出「Shared 2021」,首度與日本藝術家奈良美智合作,運用後性別(post-gender)為主題,闡揚大膽和多樣性的時尚價值觀,陳庭妮、劉嘉玲率先穿上演繹龐克風。

春夏膠囊系列「Shared 2021」融合了悠閒奢華與實用性,表達樂觀天真的無畏精神,同時以Old Bond Street (OBS)作為丹寧褲口袋、上衣或風衣的書寫字體,配襯STELLA McCARTNEY的寬身剪裁,表現街頭時尚感,也契合奈良美智創作的藝術、次文化與叛逆風格,洋溢任性的幽默感。陳庭妮在IG Po文「美智說我punk我就是punker,搶先把天真有邪的女孩穿在身上了」,還提醒大家雖然畫作中的小女孩也算是自畫像,但奈良美智其實是一位溫暖大叔。