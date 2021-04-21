陳庭妮、劉嘉玲搭STELLA McCARTNEY奈良美智系列爆可愛

奈良美智（Yoshitomo Nara）特展正在如火如荼地展出中，也成了近期IG洗版的活動；STELLA McCARTNEY日前也推出「Shared 2021」，首度與日本藝術家奈良美智合作，運用後性別（post-gender）為主題，闡揚大膽和多樣性的時尚價值觀，陳庭妮、劉嘉玲率先穿上演繹龐克風。

春夏膠囊系列「Shared 2021」融合了悠閒奢華與實用性，表達樂觀天真的無畏精神，同時以Old Bond Street （OBS）作為丹寧褲口袋、上衣或風衣的書寫字體，配襯STELLA McCARTNEY的寬身剪裁，表現街頭時尚感，也契合奈良美智創作的藝術、次文化與叛逆風格，洋溢任性的幽默感。陳庭妮在IG Po文「美智說我punk我就是punker，搶先把天真有邪的女孩穿在身上了」，還提醒大家雖然畫作中的小女孩也算是自畫像，但奈良美智其實是一位溫暖大叔。