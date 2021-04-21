身份證有「3」免費喝金色三麥啤酒！最多者爽喝70公升

繼推出「身份證有幾個3，免費喝幾杯啤酒」的活動之後，「金色三麥」針對活動再加碼，只要是參與者中擁有最多3的人，連續7個月再每月加送1桶10公升啤酒，讓民眾可以盡情享受透心涼的爽快感。

近年餐飲業者不斷推出不同主題的「對對樂活動」，透過身份證、生日等數字，讓幸運得獎者可以獲得特殊優惠。金色三麥於4月初舉辦身份證對獎活動，凡是即日起至4月30日期間，「身份證字號」或「居留證統一證號」中有數字「3」者，有1個就送1杯350c.c.啤酒，有2個就送2杯，有幾個3就送幾杯啤酒。活動推出至今，已經兌換超過6萬杯啤酒，空杯高度已達2.5座玉山高度，迴響十分熱烈。

金色三麥近期再加碼，在活動期間內，擁有最多「3」的民眾，即可加贈「2021天生3麥人超級強運」贈禮，在2021年6月至12月期間，每個月皆可免費兌換1桶10公升的啤酒，總價值達31,500元，讓消費者每個月都能享受好運。業者也透露，目前出現在台北美麗華的L小姐，身份證有6個3，若有超越者也請盡速現身。

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