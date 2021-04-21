H&M攜手名模推出療癒服飾、Gap玩紮染和窪塚洋介穿同款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M推出與名模Liya Kebede的時尚品牌lemlem聯名系列，利用豐富色彩和簡約的色彩，打造了「療癒系」女裝。圖／H&M提供
H&M推出與名模Liya Kebede的時尚品牌lemlem聯名系列，利用豐富色彩和簡約的色彩，打造了「療癒系」女裝。圖／H&M提供

平價時尚品牌Ｈ&M除了重啟台灣網路銷售，還推出與名模Liya Kebede所創立的時尚品牌lemlem聯名系列，利用豐富色彩和簡約的色彩，打造了「療癒系」女裝。Gap則讓備受消費者好評的法式圈織系列，加上「紮染」設計，讓搭配時有更多的個人特色。

為了進行這次聯明合作，lemlem產品中經常使用的傳統手工編織材料轉化為罩衫，裙裝，上衣，褲裝，泳裝和配飾。還以有機亞麻，再生聚酯和Tencel™Lyocell等符合永續精神的素材製成，每件作品都充滿歡樂，壟罩在舒適氛圍中。 lemlem的招牌條紋和撞色與輕盈、柔軟質地關鍵元素，都展現在本次H&M的合作系列中。其中帶有醒目的條紋和大面積色塊設計的長罩衫，與海灘風格的系列單品，除了傳遞悠閒的意象之外，更是夏日搭配時的最佳幫手。

Gap法式圈織系列融合紮染元素，提供了連帽上衣、T恤、棉褲等單品。圖／Gap提供
Gap法式圈織系列融合紮染元素，提供了連帽上衣、T恤、棉褲等單品。圖／Gap提供

先前由窪塚洋介帶著一家人登上Gap春季形象廣告，父子還同框搶先演繹採用紮染設計的法式圈織款式，受到消費者的矚目，而這系列台灣現在也買得到了。紮染技術是透過在欲染衣服上捆束，紮綁處會因染料無法滲入而形成自然的特殊圖案，因此就造衣物色彩斑斕的效果，不易撞衫又極具個性。Gap此次法式圈織系列便融合紮染元素，提供了連帽上衣、T恤、棉褲等單品，甚至還有童裝，讓全家人都能讓日常穿搭都帶有個人丰采。

Gap法式圈織系列融合紮染元素，提供了連帽上衣、T恤、棉褲等單品。圖／Gap提供
Gap法式圈織系列融合紮染元素，提供了連帽上衣、T恤、棉褲等單品。圖／Gap提供

H&M lemlem聯名系列細肩帶長裙1,799元。圖／H&M提供
H&M lemlem聯名系列細肩帶長裙1,799元。圖／H&M提供

H&M lemlem聯名系列粉色連身裙裝1,299元。圖／H&M提供
H&M lemlem聯名系列粉色連身裙裝1,299元。圖／H&M提供

H&M lemlem聯名系列V領條紋泳裝999元。圖／H&M提供
H&M lemlem聯名系列V領條紋泳裝999元。圖／H&M提供

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