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哆啦A夢50週年紀念Q萌愛心口罩 PChome 24h購物開賣時間別錯過
歷久彌新、魅力橫跨多個世代的哆啦A夢要慶祝50歲生日快樂了！圓滾滾身材親和力十足，再加上擁有人人稱羨的百寶袋，佔據許多消費者童年生活的重要回憶。PChome 24h購物繼年初搭配哆啦A夢3D動畫電影《STAND BY ME哆啦A夢2》上映，開賣華淨醫材與哆啦A夢聯名推出系列醫療口罩造成瘋狂搶購，這次再推出「華淨醫用口罩 × 哆啦A夢50週年」限定款，祭出成人及兒童尺寸共6種款式，每款10片，售價199元，哆啦A夢迷絕對要再入手收藏。
PChome 24h購物宣布將於4月26早上10點開放首波3款預購，分別為「愛心放大燈款」、「愛心穿透環款」、「迷你哆啦款」，此次50週年紀念口罩跳脫傳統哆啦A夢經常出現的藍白色系配色，改以紅白色系設計推出限定超萌圖樣，滿版愛心及漫畫裡熱門的放大燈、穿透環等道具元素，透過漫畫手繪畫風呈現，除了喚起兒時童年回憶外，還多了一些浪漫成分及少女氣息。
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