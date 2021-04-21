五星級飯店自助式 這7區鄰居可享6折

高雄義大皇家酒店星亞自助餐廳，禮遇樂齡族，60歲以上消費者出示證件即可享平日午餐5折優惠，折扣後每客468元。設籍飯店周邊高雄市大樹區、大社區、仁武區、鳳山區、鳥松區、楠梓區或燕巢區居民，出示證件可享周一至周五晚餐6折優惠，讓民眾感受小確幸。

未能符合前二項條件的消費者也別氣餒，6月30日前，身穿紫衣或配戴紫色飾品配件於周一至周五午餐時段用餐，同樣可享65折優惠，且一人符合全桌適用。

另，以道地粵菜著稱的皇樓中餐廳，即日起，推出二款平日商業午餐套餐搶攻午間用餐市場，每套499元，即可享有主菜、湯品、鹹點與甜湯。

The Cut牛排屋也有不少死忠支持者，除了用料實在外，餐廳窗邊即可飽覽夕陽西下到夜間繁星點點的觀音山群山景緻，美景佐餐，相當愜意。