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五星級飯店自助式 這7區鄰居可享6折
高雄義大皇家酒店星亞自助餐廳，禮遇樂齡族，60歲以上消費者出示證件即可享平日午餐5折優惠，折扣後每客468元。設籍飯店周邊高雄市大樹區、大社區、仁武區、鳳山區、鳥松區、楠梓區或燕巢區居民，出示證件可享周一至周五晚餐6折優惠，讓民眾感受小確幸。
未能符合前二項條件的消費者也別氣餒，6月30日前，身穿紫衣或配戴紫色飾品配件於周一至周五午餐時段用餐，同樣可享65折優惠，且一人符合全桌適用。
另，以道地粵菜著稱的皇樓中餐廳，即日起，推出二款平日商業午餐套餐搶攻午間用餐市場，每套499元，即可享有主菜、湯品、鹹點與甜湯。
The Cut牛排屋也有不少死忠支持者，除了用料實在外，餐廳窗邊即可飽覽夕陽西下到夜間繁星點點的觀音山群山景緻，美景佐餐，相當愜意。
The Cut牛排屋餐廳菜色不斷推陳出新，「重量級戰斧豬排」便是一例！餐廳料理長曾國珍主廚選用外觀形似斧頭，包含豬肋排、豬里肌與梅花肉的部位，以洋蔥、紅蘿蔔、西芹以及大樹當地盛產的鳳梨打汁醃漬入味，用高溫直火與低溫慢火反覆烘烤，豬排美味且分量霸氣十足，限時特惠單點售價750元，搭配套餐980元，即日起至6月30日有滿額贈活動，周一至周四單筆消費滿3000元，加贈半隻波士頓龍蝦。
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