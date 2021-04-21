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一文看懂！蘋果發表會4大新品重點看這篇

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
睽違半年，Tim Cook再度在Apple Park為全球用戶舉辦線上發表會。圖／蘋果提供
睽違半年，Tim Cook再度在Apple Park為全球用戶舉辦線上發表會。圖／蘋果提供

幾乎與先前預測的相同，蘋果春季發表會果不其然推出了4款再度令果粉們瞬間錢包破洞的新品，包括期待已久的AirTag、畫質與遙控器功能都大幅進化的Apple TV 4K、一次推出7種繽紛色彩的M1版iMac，還有同樣使用M1晶片功能超級強大的5G iPad Pro。

AirTag：健忘救星還不買爆

如果你是每天都在找鑰匙、錢包到底丟在哪個包包、隨手放在不知道哪張桌上的人，AirTag絕對要入手！透過「尋找」App 中的全新「物品」功能，或是直接說聲「嘿Siri，幫我找錢包」，就能透過AirTag內建的揚聲器播放聲音，跟著發出的響聲找就對了。而這也是目前蘋果官網價格最低的原廠配件。

AirTag單個售價990元，4入組售價3,390元。圖／蘋果提供
AirTag單個售價990元，4入組售價3,390元。圖／蘋果提供

Apple TV 4K：影音遊戲娛樂體驗再升級

近來超認真耕耘原創串流影音市場的蘋果，終於再度更新了Apple TV產品線。Apple TV 4K升級A12仿生晶片、支援高幀率HDR和杜比視界，更與iPhone有更好的搭配。只要拿起手機點亮螢幕對準電視，就可以對電視的色彩平衡進行校準，更支援高幀率的AirPlay，讓使用iPhone 12 Pro拍攝的影片也能在全新Apple TV 4K上以全60幀杜比視界播放。而全新設計更直覺操控的Siri Remote，鋁製材質更堅固，創新的點擊板控制，提供精確度更高的五向導覽並具備觸控功能。

Apple TV 4K，售價5,590元起。圖／蘋果提供
Apple TV 4K，售價5,590元起。圖／蘋果提供

M1版iMac：繽紛7色陷入選擇困難

除了採用全新M1晶片、24吋4.5K Retina顯示器，全新推出的iMac最令人驚豔的就是一次推出了7種繽紛顏色供選擇，更逼人的是，連鍵盤、滑鼠、觸控板等配件也都推出了7色，色彩控不買不行。也許是因應居家辦公、遠端教學的需求，新款iMac還更新了1080p FaceTime HD鏡頭，錄音室等級麥克風和6個揚聲器音響系統，讓使用者在進行視訊會議、通話、錄音時都能更加清晰。

擁有7種繽紛色彩、搭載M1晶片的全新iMac，售價39,900元起。圖／蘋果提供
擁有7種繽紛色彩、搭載M1晶片的全新iMac，售價39,900元起。圖／蘋果提供
同步推出同色系的鍵盤、滑鼠、觸控板配件，更是Touch ID首次出現在iMac上。圖／蘋果提供
同步推出同色系的鍵盤、滑鼠、觸控板配件，更是Touch ID首次出現在iMac上。圖／蘋果提供

M1版iPad Pro：強悍規格專業人士必備

發表會壓軸登場的全新iPad Pro，超強悍規格簡直無敵！除了也加入最新M1晶片，12.9吋的iPad Pro更配備了與Pro Display XDR性能同等級的全新Liquid Retina XDR顯示器，為了更精準控制色彩、亮度、對比度，也運用最新mini LED達到驚人的顯示效果。另外，升級Thunderbolt連接埠、支援全球最多5G頻段，也讓新款iPad Pro成為專業創作者隨時隨地都能擁有高速體驗的最佳工具。

全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸，售價分別為24,900元起、34,900元起。圖／蘋果提供
全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸，售價分別為24,900元起、34,900元起。圖／蘋果提供
同步推出搶眼的白色系巧控鍵盤Magic Keyboard。圖／蘋果提供
同步推出搶眼的白色系巧控鍵盤Magic Keyboard。圖／蘋果提供
M1晶片的強大性能，讓iPad Pro可以執行更為複雜的運算工作流程。圖／蘋果提供
M1晶片的強大性能，讓iPad Pro可以執行更為複雜的運算工作流程。圖／蘋果提供

Siri

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