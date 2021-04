獨家1.5KG戰斧牛排、旋轉木馬、KTV包廂！樂軒插旗高雄

由帝亞吉歐(Diageo)主辦、2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區決賽甫於4月20日晚間十點落幕。經過4月19日首日賽程選出20前10名選手後,今日接續進行第四階段的Bar Take Over挑戰、與第五階段的Cocktail Against The Clock挑戰,其中第四階段首先留下前五名選手,並於第五階段分出最終年度前三名。

2021-04-21 00:08