獨家1.5KG戰斧牛排、旋轉木馬、KTV包廂！樂軒插旗高雄

主打精緻和牛料理的「樂軒」，自即日起於高雄萬豪酒店開設南台灣首間門市。店內除了延續品牌理念，以日本A5和牛、澳洲純血和牛為元素，推出「夢幻一頭牛」、「世界的盡頭」等套餐外，還獨步全台推出重達1.5公斤的「澳洲Blackmore 9+戰斧牛排」。同時在11樓的高空環境中，並打造旋轉木馬、KTV室、麻將間、步入式酒窖等設施，帶來更富樂趣與感官性的用餐氛圍。

2014年於台中所創立的樂軒，目前於台中、台北均有門市，主打日本A5和牛、澳洲9+純血黑毛和牛料理，不僅使用多款銘柄和牛，其中也包含日本頂級的「松阪伊藤牧場A5和牛」，以及多年獲得日本兵庫和牛品評會「最優秀賞」冠軍的「A5姬路和牛」，為饕客帶來高品質的和牛盛宴。不僅透過燒肉管家的專人代烤型態維持品質，同時樂軒也透過溫度可達攝氏1,000度的「備長炭」作為加熱來源，藉此呈現和牛細緻的風味。

全新推出的樂軒高雄店，座落於高雄萬豪酒店11樓，乃是萬豪酒店唯一合作的外部餐飲品牌。整間店共達113坪，並規劃有大規模的露台，讓賓客可以眺望高雄市景。店內並安排有4間4～10人的包廂，以及一座25坪的VIP包廂。除了水晶燈、鏡面天花板、16人座長桌等元素外，VIP包廂內更豪邁地加入「KTV包廂」以及「麻將間」，更添感官娛樂感。在開放的露台空間，還打造一座「空中旋轉木馬」造景，在奢華之餘增添些許童趣，也能讓賓客拍攝打卡美照。另外高雄店也打造出旗下唯一的步入式酒窖，提供佳釀佐餐的微醺享受。

樂軒高雄店延續台北、台中店的菜單，提供有夢幻一頭牛、櫻花紅岩、世界的盡頭、令和元年等4款雙人套餐，每套售價5,800～8,800元。其中頂級的「令和元年」，內含有澳洲9+和牛厚切牛舌、日本A5和牛夏多布里昂、松阪A5和牛精選部位2道、日本姬路A5和牛精選部位1道，以及絕品雪花月見燒等餐點，同時搭配雞湯野菜煮、牛腱心拌麵等附餐。也因高雄店規劃有超級烤箱，因此獨家以重達1.5公斤的澳洲Blackmore 9+戰斧牛排為主角，推出高雄店限定的「王者戰斧」4人套餐，同時還可吃到厚切牛舌、橫隔膜、姬路A5和牛與海鮮拼盤，每套3,450元。

為慶祝高雄店開幕，即日起至5月20日期間，點用套餐即可享Rosso Conero DOC科內洛紅葡萄酒、Refosco dal Penduncolo DOC瑞佛斯可紅葡萄酒等紅酒與氣泡酒無限暢飲；即日起至4月30日期間，於台北、台中門市點用套餐，也可享紅酒無限暢飲。

【樂軒和牛專門店 高雄店】

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號11樓