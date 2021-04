世界頂尖調酒大賽台灣區決賽 To Infinity and Beyond張哲瑋奪冠

※飲酒過量,害人害己。

由帝亞吉歐(Diageo)主辦、2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區決賽甫於4月20日晚間十點落幕。經過4月19日首日賽程選出20前10名選手後,今日接續進行第四階段的Bar Take Over挑戰、與第五階段的Cocktail Against The Clock挑戰,其中第四階段首先留下前五名選手,並於第五階段分出最終年度前三名。最後並由「太空酒吧」To Infinity and Beyond的張哲瑋(Mars Chang)獲得年度冠軍,同時他也在兩階段Tanqueray 10 Bottle挑戰賽與The Singelton Food Pairing挑戰賽中勝出。

台灣帝亞吉歐(Diageo)總經理程展鵬(Atul Chhaparwal)表示:台灣是疫情相當穩定的國家,因而能有眾多評審、選手共聚一堂,他並指出World Class已成調酒界比美奧斯卡的盛大賽事,並認為最重要的是能透過賽事能得到踴躍回饋,並感謝所有生意夥伴、選手對帝亞吉歐的肯定與支持,也祝福現場所有選手。

下午舉辦第四階段的Bar Take Over挑戰,同時考驗著服務與控場功力,是一位頂尖調酒師的全方位試驗;最後、也是第五階段則必須和時間賽跑,在指定18款經典調酒中隨機抽籤確定比賽的六款調酒,並在六分鐘內完成六杯飲品調製。18款經典調酒包含了經典的Aviation、Gin Fizz 、Gimlet、Last word、Vesper,通俗易飲的Cosmopolitan、Moscow Mule、Bloody Mary、White Lady,風味複雜考驗功力的Negroni、Penicillin...等合計18款。

此階段同時考驗了口感與基酒風味呈現(Taste and Balance & Expression of the spirit)、技巧(Technique)佔比25%、調酒呈現與完整度(Cocktail Presentation & Perfection)佔比20%、吧檯臺風專業度(Showmanship)佔比20%,以及創意度(Creativity)佔比10%,合計100%,也是比賽中的終極魔王關卡。

今年評審包含多位歷屆冠軍如Draftland創辦人鄒思懷Angus Zou、AHA Saloon負責人尹德凱、美食作家盧怡安、Impromptu by paul lee主廚Paul Lee,此外Diageo品牌大使Alex、Afra Lin,與多位歷屆台灣區冠軍也一同躬逢盛事;其中Diageo品牌大使Afra Lin表示,今年比賽內容也反應疫情的大時代氣氛,例如瓶裝雞尾酒就是考驗即開即飲的特色。本次大會評審之一的尹德凱表示,本次18杯調酒中,例如Bloody Mary,準備材料多、調製時間少,相當考驗功力,同時他也將敏捷度、整潔度、流暢度、小動作列入評分標準。

而根據其他進入Top 10的參賽選手同場觀察,進入Top 5的選手中,Closet衣櫥餐酒的劉欣蓓、Bar Mood Taipei吧沐的楊淳茹,速度、氣勢表現都相當優秀,此外To Infinity and Beyond的張哲瑋則在初始關卡中,其以Tanquery 10為基酒的調酒便曾為評審整杯飲用,表現受到青睞。

值得一提的是:唯二的兩位女性選手、一號選手劉欣蓓與五號選手楊淳茹,都接受第五階段中的「鬼牌」調酒挑戰:在原本六分鐘時間限制下、加上兩分鐘的備料時間;其中劉欣蓓在八分鐘完成七杯調酒,贏得滿堂彩,楊淳茹雖因雪克杯卡杯無法在時限內完成,但現場連男性評審也難以在第一時間開杯。事後楊淳茹並表示,雖然第五階段Speed Run強調速度,但速度慢不代表好喝、速度快不代表不好喝,展現自信主張。而來自TCRC的選手陳朝聖、與來自酣呷餐酒的余瀚為則放棄第七杯的「鬼牌」,並各自以低於標準44、69秒的高速獲得額外加分。

最後比賽結果出爐,由To Infinity and Beyond的張哲瑋勝出拿下年度冠軍,得獎後,張哲瑋感覺非常意外,因為和另一位選手劉欣蓓同獲兩項單項冠軍,加上自己第四階段的失誤讓他心情相當緊張,並對疫情時刻能獲得冠軍非常開心。他並表示第五階段的Speed Run最有挑戰,因為不是在自己熟悉的空間下調製,而一旦有失誤也決定立刻挽救,雖然事先練習多、但至少能降低風險。

張哲瑋也多次謙虛回應:本次奪冠帶點運氣、也感謝評審對他的賞識,而奪冠後的下一個目標是希望訓練自己在影片上的人格魅力,畢竟疫情時代也許會需要透過遠距視訊競賽;他也特別感謝工作同事,對自己任性的包容,無論是營業時工作任務的分配、現場硬體的支援,沒有同事們的幫忙,他無法走到這一步。

評審總結階段時鄒斯懷則分析:「可以看到今年新生代的創意表現,期待今年的贏家在世界舞台上發光發熱。」名廚Paul Lee則發現,廚房與調酒在乾淨度、風味的圓潤平衡有其相似之處,也讓他對調酒師抱有更多的尊重與崇拜;美食家盧怡安則觀察,很開心能有更多女性調酒師投入這個產業,也發現這次有很多勇敢、奇怪的風味元素;尹德凱認為World Class無論哪一屆、哪個名次,參賽選手都是個大家庭,而每年都看到熟悉的面目一直進步,並非常感謝每位選手花費大量金錢、努力投注於比賽上,也邀請全場參與者一同給選手鼓掌與鼓勵。

【2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區決賽完整得獎名單】

