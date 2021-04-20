快訊

獨／林瑞陽擁上千億資產 大兒子林禹7個字總結回應

飛宏內部營業機密疑外竊 檢調介入調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜心笑容！茱莉亞羅勃茲代言蕭邦快樂滑動鑽石

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
茱莉亞羅勃茲代言蕭邦Happy Sports腕表。圖／擷取自蕭邦提供之影片
茱莉亞羅勃茲代言蕭邦Happy Sports腕表。圖／擷取自蕭邦提供之影片

1990年代好萊塢最紅的女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），以「麻雀變鳳凰」一片開始橫掃全球票房，除了無可取代的「美國甜心」笑容，精湛的演技獲奧斯卡影后殊榮肯定。她不但是紅極一時的票房保證，更是影史上永遠無可取代的90年代巨星代表。

如今，影后的最新力作？由坎城影展金獎導演札維耶多藍（Xavier Dolan）掌鏡的瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds形象廣告。一直與蕭邦保持深厚密切情誼的茱莉亞羅勃茲，對蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾（Caroline Scheufele）而言，那令人一見難忘的燦爛微笑與宛若陽光的正能量，無疑是品牌經典Happy Sport腕表的最佳代言人，也是品牌在為Happy Sport慶祝30週年時想到的第一人選。

長年擔任坎城影展主要贊助商的蕭邦，為此匯聚才華洋溢的製作團隊，為此次影像注入生命的喜悅與快樂自由的精神、展現腕表的珍貴價值。被譽為天才導演的札維耶多藍以不拘一格的拍攝手法，捕捉茱莉亞羅勃茲的迷人笑容，照片造型也都是由好萊塢頂尖造型師伊莉莎白史都華（Elizabeth Stewart）精心量身打造，流露出自由無拘的氣息，並應和著超級才女歌姬帕洛瑪菲芙（Paloma Faith）的歌曲，呼應著蕭邦Happy Diamonds的快樂節奏。

蕭邦經典的Happy Sport腕表，於1993年誕生，延伸自品牌經典的Happy Diamonds滑動鑽石系列，結合摩登自由的運動休閒腕錶表殼，能陪伴當代女性出入日夜不同的場合，是90年代最具代表性的女性腕表。而品牌以獨特技術打造的滑動鑽石Happy Diamonds，名字則是來自卡洛琳舍費爾的母親。她在第一次見時滑動鑽石便由衷地表示「自由無拘束的鑽石是最幸福快樂的（These diamonds are happier when they are free.）」

品牌 鑽石 腕表

延伸閱讀

周興哲探班「全明星」驚見親哥暴哭 揭內幕秘辛

2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

女神卡卡「時尚黑寡婦」華麗日裝 穿Max Mara街拍超美

影／曾感動瑪丹娜、蘿勃茲 眾星齊聚朗頌詩句致敬「郵差」

相關新聞

Angelababy這髮色OK嗎？粉絲驚嘆「人魚姬P成啥樣了」

Angelababy近日登上5月號的各大時尚雜誌的大陸版，服裝多來自她代言的DIOR，倒是力圖變髮求新鮮，最新釋出的Co...

新光三越揪40品牌「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折

內需買氣持續狂飆，今年新光三越初夏購物節超越原訂目標2成成長、衝到4成成長，當中精品一馬當先，大幅成長7成，服飾業種也因...

限時3日優惠！全家茶感系「東方美人茶霜淇淋」2支59元

全家便利商店霜淇淋創意無極限，不管是經典季節水果、甜點、巧克力、茶飲全都能變身入口即化的清涼冰品！這次全家宣布再推出超受...

超商咖啡吹「植物奶」健康風潮 全家「燕麥植物奶拿鐵」只要銅板價

不管是為了環保訴求還是因為健康因素，飲食圈近來興起一股植物系風潮，其中燕麥奶更在咖啡飲品界成為流行時尚風潮之一。除了7-...

疫後消費大爆發 百貨母親節檔期業績拚增10%

後疫情時代消費力大爆發，上半年最大檔期母親節將至，新光三越、遠東SOGO等百貨業者摩拳擦掌全力備戰，遠百（2903）轉投...

宋仲基ig罕見二秀Hublot表 這細節洩密或成品牌代言人？

由宋仲基主演、甫於Netflix熱映的「黑道律師文森佐」堪稱近期超熱戲劇。除了帥氣演技，宋仲基在劇中大量配戴高價名表也成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。