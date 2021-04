甜心笑容！茱莉亞羅勃茲代言蕭邦快樂滑動鑽石

1990年代好萊塢最紅的女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts),以「麻雀變鳳凰」一片開始橫掃全球票房,除了無可取代的「美國甜心」笑容,精湛的演技獲奧斯卡影后殊榮肯定。她不但是紅極一時的票房保證,更是影史上永遠無可取代的90年代巨星代表。

如今,影后的最新力作?由坎城影展金獎導演札維耶多藍(Xavier Dolan)掌鏡的瑞士精品品牌蕭邦(Chopard)的Happy Diamonds形象廣告。一直與蕭邦保持深厚密切情誼的茱莉亞羅勃茲,對蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾(Caroline Scheufele)而言,那令人一見難忘的燦爛微笑與宛若陽光的正能量,無疑是品牌經典Happy Sport腕表的最佳代言人,也是品牌在為Happy Sport慶祝30週年時想到的第一人選。

長年擔任坎城影展主要贊助商的蕭邦,為此匯聚才華洋溢的製作團隊,為此次影像注入生命的喜悅與快樂自由的精神、展現腕表的珍貴價值。被譽為天才導演的札維耶多藍以不拘一格的拍攝手法,捕捉茱莉亞羅勃茲的迷人笑容,照片造型也都是由好萊塢頂尖造型師伊莉莎白史都華(Elizabeth Stewart)精心量身打造,流露出自由無拘的氣息,並應和著超級才女歌姬帕洛瑪菲芙(Paloma Faith)的歌曲,呼應著蕭邦Happy Diamonds的快樂節奏。

蕭邦經典的Happy Sport腕表,於1993年誕生,延伸自品牌經典的Happy Diamonds滑動鑽石系列,結合摩登自由的運動休閒腕錶表殼,能陪伴當代女性出入日夜不同的場合,是90年代最具代表性的女性腕表。而品牌以獨特技術打造的滑動鑽石Happy Diamonds,名字則是來自卡洛琳舍費爾的母親。她在第一次見時滑動鑽石便由衷地表示「自由無拘束的鑽石是最幸福快樂的(These diamonds are happier when they are free.)」