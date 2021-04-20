保健食品跨界米其林 JE Kitchen讓蝦紅素化身美饌

連續三年獲得《臺北米其林指南》餐盤推薦殊榮的JE Kitchen，正式宣布與穩眾蝦紅素跨界合作，以近年受到養生族高度關注的蝦紅素為主題，選用鮭魚、螃蟹、貝類等富含天然蝦紅素的食材，結合穩眾企業出品的高純度精煉蝦紅素入菜，聯名推出包含三道冷前菜、湯品、三道熱前菜，主菜和甜點、茶點的「緋紅星光套餐」新菜單。

首度與穩眾蝦紅素合作，JE Kitchen的Chef Owner黃耀徵（Jimmy）表示自己將結合印加果油的蝦紅素，視為一種「獨具風味、富含營養成分」的食材來使用。

Jimmy將穩眾蝦紅素融入充滿海洋風味的套餐熱前菜中，「干貝・淡菜・牡蠣」的做法，是將干貝輕煎後疊放於白蘿蔔上、撒上干貝粉末，再以生蠔製成的脆餅盛放海蘆筍、海藻置於最頂端，搭配淡菜、白蘭地調製而成的法式白奶油醬汁（beurre blanc），最後點綴上緋紅色的穩眾蝦紅素，整道菜餚嘗來味鮮濃厚，使原本食之無趣的營養保健食品，瞬間化成米其林等級的美饌。

穩眾蝦紅素以微生物為原料，運用生物代謝工程的技術發酵精煉而成，純粹度高達高達80%，每一顆「穩眾蝦紅素」膠囊約等同50片鮭魚生魚片的蝦紅素含量。

Jimmy表示：「我希望這套餐可以呈現豐富多樣化的滋味，並使用不同國家、地區的烹飪手法及元素，既要追求創意與風味的平衡，食材搭配也不能流於無趣、尋常。」

冷前菜之一的「鮭魚・大頭菜・雪莉酒」，他以西班牙醋漬海鮮的手法處理含有蝦紅素的鮭魚，魚肉先與紅椒絲以白酒醋醃泡熟化，搭配以雪莉酒、魚高湯調煮的醬汁與綠色蒔蘿油，表面覆蓋以鹽輕漬的大頭菜圓片和鮭魚卵，酸香鮮脆的風韻讓味蕾緩緩甦醒。

「鳳梨・絲綢起司・豆腐乳」以切片鳳梨心和切丁鳳梨果肉搭配義大利絲綢起司、大吉嶺紅茶果凍、豆腐冰淇淋和鼠尾草馬斯卡邦起司雪花等配料，鳳梨明亮的酸甜味和帶乳香豐厚的起司頗合拍，濃郁卻爽口。

「蟹・咖哩・甜薑醋」以啤酒麵糊包裹軟殼蟹酥炸，底部襯以港式避風塘蒜酥、豆酥，搭配西式蛋奶醬製作方式稠化的泰式咖哩風味醬汁和自煉蝦油，一旁點綴中式甜薑醋泡沫，最後再噴上些許花雕酒。一菜擷取多種亞洲國家料理螃蟹的方式，在舌尖上交織出複雜卻不違和的滋味、食畢宛如環遊亞太一圈。