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Angelababy這髮色OK嗎？粉絲驚嘆「人魚姬P成啥樣了」
Angelababy近日登上5月號的各大時尚雜誌的大陸版，服裝多來自她代言的DIOR，倒是力圖變髮求新鮮，最新釋出的Cosmopolitan Hits（COSMOHits）照片，她換上異次元般的幽藍髮色，詮釋「藍髮人魚姬」造型，簡直走進了電玩世界變成異次元美少女，粉絲還是齊聲誇她「好美」、「好辣」、「姐姐好漂亮」。
她這次登上COSMOHits的主題是「在綺幻之境探索無限未來，在澄澈海域譜寫溫柔樂章」，她穿著DIOR 2021早秋時裝，經後製處理的照片，還是有粉絲驚嘆「你自己看看圖p成啥樣了」，但也有人留言「這頭髮也太好看了」。而她身穿的DIOR 2021早秋系列女裝，以迪斯可復古主題為靈感，豹紋、格紋、亮片、光澤面料等交織年輕浪漫的穿搭樣貌。
融入了普普風，加上鮮明色彩、透視以及閃爍銀色光澤面料，Angelababy表現動漫女孩的絢爛魔幻。而她在5月份還登上了嘉人（大陸版marie claire）以及Elle大陸版封面，同樣都身穿DIOR，分別以「摩納哥薔薇公爵」的人設和俏麗短髮的模樣，來表現Angelababy難以捉摸的各種風格。
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