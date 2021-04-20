預定今年最紅的空氣包！許路兒曬BV Point系列好勸敗

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）幾年前用一顆The Pouch Bag帶起空氣感的蓬蓬包熱潮，之後陸續推出的Padded Cassette Bag、Jodie Bag等依然延續類似風格，這些包款也都成為品牌熱賣的人氣單品代表。

今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，一樣具備空氣感元素，提供皮革和勾針編織、毛呢、鳳凰螺貝殼等多材質款式，近來也陸續能看到許多時尚名人爭相以這系列包款搭配造型，可說是今年春夏熱門新包之一。而Point系列除了有蓬蓬包的討喜特質，包身上三角形的挖空設計提把也是現任創意總監Daniel Lee個人的標誌性特色，熱愛三角形的他在服裝、配件上都會不時放入三角形符碼，也成了現在BV的識別元素之一。