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預定今年最紅的空氣包！許路兒曬BV Point系列好勸敗

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
許路兒拎BV Point包(S)。圖／摘自IG提供
許路兒拎BV Point包(S)。圖／摘自IG提供

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）幾年前用一顆The Pouch Bag帶起空氣感的蓬蓬包熱潮，之後陸續推出的Padded Cassette Bag、Jodie Bag等依然延續類似風格，這些包款也都成為品牌熱賣的人氣單品代表。

今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，一樣具備空氣感元素，提供皮革和勾針編織、毛呢、鳳凰螺貝殼等多材質款式，近來也陸續能看到許多時尚名人爭相以這系列包款搭配造型，可說是今年春夏熱門新包之一。而Point系列除了有蓬蓬包的討喜特質，包身上三角形的挖空設計提把也是現任創意總監Daniel Lee個人的標誌性特色，熱愛三角形的他在服裝、配件上都會不時放入三角形符碼，也成了現在BV的識別元素之一。

Point系列目前有兩個尺寸，女款都附上肩背帶，而男款則是以手拎設計為主。

Point粉紫羊皮鉤針編織手提袋(M)，25萬3,800元。圖／Bottega Veneta提供
Point粉紫羊皮鉤針編織手提袋(M)，25萬3,800元。圖／Bottega Veneta提供
歐美知名造型師Maeve Reilly拎BV Point包。圖／摘自IG提供
歐美知名造型師Maeve Reilly拎BV Point包。圖／摘自IG提供
Point鳳凰螺貝殼手提袋(M)，19萬6,200元。圖／Bottega Veneta提供
Point鳳凰螺貝殼手提袋(M)，19萬6,200元。圖／Bottega Veneta提供
今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，一樣具備空氣感元素，提供皮革和勾針編織、毛呢、鳳凰螺貝殼等多材質款式。圖／Bottega Veneta提供
今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，一樣具備空氣感元素，提供皮革和勾針編織、毛呢、鳳凰螺貝殼等多材質款式。圖／Bottega Veneta提供
許路兒背BV Point包(S)。圖／摘自IG提供
許路兒背BV Point包(S)。圖／摘自IG提供
Point水晶藍羊皮鉤針編織手提袋(M)，25萬3,800元。圖／Bottega Veneta提供
Point水晶藍羊皮鉤針編織手提袋(M)，25萬3,800元。圖／Bottega Veneta提供
今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，可說是今年春夏熱門新包之一。圖／Bottega Veneta提供、摘自IG
今年春季時裝1號沙龍系列，BV再度推出名為Point的嶄新蓬蓬包系列，可說是今年春夏熱門新包之一。圖／Bottega Veneta提供、摘自IG
許路兒背BV Point包(S)。圖／摘自IG提供
許路兒背BV Point包(S)。圖／摘自IG提供
Point蜜桃粉羊皮衍縫手提袋(M)，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
Point蜜桃粉羊皮衍縫手提袋(M)，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
Point綠色法式繩結編織手提袋(M)，22萬5,200元。圖／Bottega Veneta提供
Point綠色法式繩結編織手提袋(M)，22萬5,200元。圖／Bottega Veneta提供
Point小牛皮手提包，10萬2,500元。圖／Bottega Veneta提供
Point小牛皮手提包，10萬2,500元。圖／Bottega Veneta提供
Point紅色密織珠毛呢織物面料手提袋(M)，11萬9,100元。圖／Bottega Veneta提供
Point紅色密織珠毛呢織物面料手提袋(M)，11萬9,100元。圖／Bottega Veneta提供

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