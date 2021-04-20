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新光三越揪40品牌「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「超級品牌日」4月22日推出蘭蔻極光水霸容量限時搶購組價值12,213元，39折特價4,800元。圖／新光三越提供
「超級品牌日」4月22日推出蘭蔻極光水霸容量限時搶購組價值12,213元，39折特價4,800元。圖／新光三越提供

內需買氣持續狂飆，今年新光三越初夏購物節超越原訂目標2成成長、衝到4成成長，當中精品一馬當先，大幅成長7成，服飾業種也因為社交需求恢復而異軍突起成為黑馬有5成成長，基期大的美妝也做到2成成長。相較去年此時社交距離衝擊餐飲，目前母親節餐廳訂位已超過5成，超過去年同期訂位水平。將在4月22日登場的母親節檔期，首度線上線下同步推出「超級品牌日」，並以較去年翻倍的數量、聯手40大品牌推出。

新光三越母親節檔期推出「超級品牌日」，連續18天將在全台實體店、APP精選優惠線上線下同步展開，相較去年有21品牌加入，今年擴大有40品牌參與，商品量較去年翻倍擴增，品牌陣容囊括精品、美妝、時尚家電、運動休閒夯牌，當中新增BURBERRY、Saint Laurent、肌膚之鑰、beautySTAGE美麗台、FILA等10大品牌首度參與。

「超級品牌日」4月22日至5月9日期間，各品牌透過獨家折扣、獨家首賣等優惠天天接力登場，像是首日有蘭蔻端出招牌極光水3.9折的限時搶購組；4月25日COACH推出CODY單肩手袋81折的skm pay專屬價；NIKE也在4月25日推出全台獨家全面7折起，以及55折的夯款優惠價。新光三越指出，具跌倒偵測功能的Apple Watch推出後一直賣得很好，每個月可賣出超過3千支，預期也是今年母親節熱賣夯品。

新光三越母親節檔期4月22日至4月25日首四日推出新光三越會員獨享全館單筆滿5,000送200；名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿10,000送400等，搭配新光三越行動支付skm pay，可再享檔期間多重銀行加碼回饋。

iStore Apple Watch Series 6，推薦價13,900元。圖／新光三越提供
iStore Apple Watch Series 6，推薦價13,900元。圖／新光三越提供
「超級品牌日」4月25日推出COACH CODY單肩手袋原價19,800元，skm pay專屬價16,038元。圖／新光三越提供
「超級品牌日」4月25日推出COACH CODY單肩手袋原價19,800元，skm pay專屬價16,038元。圖／新光三越提供
新光三越母親節檔期推出「超級品牌日」今年擴大40品牌參與，商品量翻倍，連續18天線上線下同步展開。記者江佩君／攝影
新光三越母親節檔期推出「超級品牌日」今年擴大40品牌參與，商品量翻倍，連續18天線上線下同步展開。記者江佩君／攝影
「超級品牌日」4月22日推出，iStore iPhone 12 Max128G＋MAGSAFE充電器價值39,090元，組合價38,495元（全台獨家）。圖／新光三越提供
「超級品牌日」4月22日推出，iStore iPhone 12 Max128G＋MAGSAFE充電器價值39,090元，組合價38,495元（全台獨家）。圖／新光三越提供

品牌 母親節 新光三越

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