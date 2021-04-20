新光三越揪40品牌「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折

內需買氣持續狂飆，今年新光三越初夏購物節超越原訂目標2成成長、衝到4成成長，當中精品一馬當先，大幅成長7成，服飾業種也因為社交需求恢復而異軍突起成為黑馬有5成成長，基期大的美妝也做到2成成長。相較去年此時社交距離衝擊餐飲，目前母親節餐廳訂位已超過5成，超過去年同期訂位水平。將在4月22日登場的母親節檔期，首度線上線下同步推出「超級品牌日」，並以較去年翻倍的數量、聯手40大品牌推出。

新光三越母親節檔期推出「超級品牌日」，連續18天將在全台實體店、APP精選優惠線上線下同步展開，相較去年有21品牌加入，今年擴大有40品牌參與，商品量較去年翻倍擴增，品牌陣容囊括精品、美妝、時尚家電、運動休閒夯牌，當中新增BURBERRY、Saint Laurent、肌膚之鑰、beautySTAGE美麗台、FILA等10大品牌首度參與。

「超級品牌日」4月22日至5月9日期間，各品牌透過獨家折扣、獨家首賣等優惠天天接力登場，像是首日有蘭蔻端出招牌極光水3.9折的限時搶購組；4月25日COACH推出CODY單肩手袋81折的skm pay專屬價；NIKE也在4月25日推出全台獨家全面7折起，以及55折的夯款優惠價。新光三越指出，具跌倒偵測功能的Apple Watch推出後一直賣得很好，每個月可賣出超過3千支，預期也是今年母親節熱賣夯品。