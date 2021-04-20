新光三越揪40品牌「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折
內需買氣持續狂飆，今年新光三越初夏購物節超越原訂目標2成成長、衝到4成成長，當中精品一馬當先，大幅成長7成，服飾業種也因為社交需求恢復而異軍突起成為黑馬有5成成長，基期大的美妝也做到2成成長。相較去年此時社交距離衝擊餐飲，目前母親節餐廳訂位已超過5成，超過去年同期訂位水平。將在4月22日登場的母親節檔期，首度線上線下同步推出「超級品牌日」，並以較去年翻倍的數量、聯手40大品牌推出。
新光三越母親節檔期推出「超級品牌日」，連續18天將在全台實體店、APP精選優惠線上線下同步展開，相較去年有21品牌加入，今年擴大有40品牌參與，商品量較去年翻倍擴增，品牌陣容囊括精品、美妝、時尚家電、運動休閒夯牌，當中新增BURBERRY、Saint Laurent、肌膚之鑰、beautySTAGE美麗台、FILA等10大品牌首度參與。
「超級品牌日」4月22日至5月9日期間，各品牌透過獨家折扣、獨家首賣等優惠天天接力登場，像是首日有蘭蔻端出招牌極光水3.9折的限時搶購組；4月25日COACH推出CODY單肩手袋81折的skm pay專屬價；NIKE也在4月25日推出全台獨家全面7折起，以及55折的夯款優惠價。新光三越指出，具跌倒偵測功能的Apple Watch推出後一直賣得很好，每個月可賣出超過3千支，預期也是今年母親節熱賣夯品。
新光三越母親節檔期4月22日至4月25日首四日推出新光三越會員獨享全館單筆滿5,000送200；名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿10,000送400等，搭配新光三越行動支付skm pay，可再享檔期間多重銀行加碼回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言