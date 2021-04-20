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2021春天髮色吹「自然光」！3種色系一染就會飄仙氣
新春到，頭髮也要跟著換顏色，過去一年大家悶壞了，都無法出國去玩，這也反映在2021春夏髮色上，根據資生堂專業美髮發現，今年春夏髮色大走「自然光」，把象徵希望的光影色彩染上頭，讓每個人都能飄仙氣，且多使用挑染技巧，而髮色分類上，簡單可分為3大色系。
溫柔大地色
大地色系椅暖粉褐色系為主，採用不規則的挑染，髮色靈感來自於夕陽下的天空色彩，可以考慮茶棕與粉紅色搭配。長髮染起來具有女人味，短髮也會有種隨性感，絕對散發溫柔小姐姐的仙氣。
療癒森林色
走進迷霧森林中，總帶點神秘感，因此色系可以用卡其、灰色調的挑染，或是冰銀灰與淺棕色的搭配，帶出空靈美感，但切記要用層次挑染，才能展現出最迷人的姿態。
愉悅陽光色
2021年充滿希望，在髮色上就能用大膽活潑的陽光色系，男生可以染上金銅色彩，不是金黃色的俗氣，金銅搭配更顯低調華麗，另款煙燻棕色調，則能增添個性。
而染髮後，頭髮與頭皮的照顧更重要，資生堂推出活耀未來無限肌能精粹，採用髮肌源活耀科技配方，幫助頭髮健康生長，只要洗完頭髮後，用毛巾略為擦乾頭髮，再噴灑肌能精粹，用指腹加強按摩，乾頭髮時也能使用。
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