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陳柏霖、魏如萱、曹佑寧嚮往LV家具藝術展的熱情紅沙發 林敬倫看中356萬撞球桌

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）林敬倫、陳柏霖、魏如萱、曹佑寧搶先逛路易威登Objects Nomades貴賓預約展。圖／LV提供
（左起）林敬倫、陳柏霖、魏如萱、曹佑寧搶先逛路易威登Objects Nomades貴賓預約展。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）舉辦家具家飾藝術（Objets Nomades）展覽，採貴賓預約制，即日起至4月28日在台北登場，陳柏霖魏如萱、林敬倫、曹佑寧搶先看展，一致相中了Campana Brothers設計的Bulbo椅，具有包覆性的安全感，且是搶眼的紅色，成為空間焦點。

Bulbo椅外型就像盛開的熱帶花卉，落座其中猶如被熱情地擁抱，每層花瓣的外層襯以皮革，內層則運用溫暖的布料製作，可展開或捲起，是一人坐很寬敞、兩人可同享溫馨的沙發，林敬倫並因其顏色的高度存在感而譽為「王者的位置」，他還想把356萬的撞球桌搬回家。陳柏霖表示在他以白色、木質調打造的居家環境中，置放的就是吸睛的紅色沙發，而他想把現場的LV腳踏車騎回家；魏如萱渴望擁有Swing Boat吊椅，可以不用帶孩子去公園排隊盪鞦韆，但她自己則嚮往擁有Andrew Kudles設計的層架，用來擺放收藏的礦石；曹佑寧對於傅厚民設計的Ribbon Dance雙人座椅情有獨鍾，靈感來自舞動絲帶，形而上的流暢線條就像空間的對話，讓他覺得是一張可以衍生無數靈感的座椅。

今年度的Objets Nomades展件共500多件，包括Zanellato與Bortotto雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色的Bomboca沙發與Bell Lamp等等。2012年問世的Objets Nomades系列，源於路易威登旅行、工藝精神，以限量的訂製家具作為主軸，多年來包括Campana兄弟、Atelier Oi、吉岡徳仁（Tokujin Yoshioka）、Nendo、傅厚民（Andre Fu）等，都多次參與設計、推出典藏新作，包括花器、屏風等精緻家飾以及戶外系列的Hamac吊床、Tabouret皮革摺疊椅，每件作品都來自設計師與品牌的共同創作，以考究精緻的工藝和創意，構築生活中的美好風景。

由Giorgia Zanellato及Daniele Bortotto設計的蜂巢燈，（左）31萬2,000元、（右） 21萬5,000元。圖／LV提供
由Giorgia Zanellato及Daniele Bortotto設計的蜂巢燈，（左）31萬2,000元、（右） 21萬5,000元。圖／LV提供
Cocoon漸層橘色、湖綠色皮革椅全球限量各8個，各售319萬元。圖／LV提供
Cocoon漸層橘色、湖綠色皮革椅全球限量各8個，各售319萬元。圖／LV提供
（左起）林敬倫、陳柏霖、魏如萱、曹佑寧搶先逛路易威登Objects Nomades貴賓預約展。記者沈昱嘉／攝影
（左起）林敬倫、陳柏霖、魏如萱、曹佑寧搶先逛路易威登Objects Nomades貴賓預約展。記者沈昱嘉／攝影
路易威登Objects Nomades貴賓預約展自即日起到4月28日在台北登場。圖／LV提供
路易威登Objects Nomades貴賓預約展自即日起到4月28日在台北登場。圖／LV提供
設計師二人組Edward Barber和Jay Osgerby結設計的Bell Lamp是最為暢銷的單品，18萬7,000元。圖／LV提供
設計師二人組Edward Barber和Jay Osgerby結設計的Bell Lamp是最為暢銷的單品，18萬7,000元。圖／LV提供
全新色彩的藍綠（Cyan）色手足球桌，310萬元。圖／LV提供
全新色彩的藍綠（Cyan）色手足球桌，310萬元。圖／LV提供
林敬倫以藍色Watercolor Monogram風衣95,500元、西褲36,000元搭配LV Ollie 球鞋33,100，參與Objects Nomades預約展。記者沈昱嘉／攝影
林敬倫以藍色Watercolor Monogram風衣95,500元、西褲36,000元搭配LV Ollie 球鞋33,100，參與Objects Nomades預約展。記者沈昱嘉／攝影
Campana Brothers設計的Bulbo椅是「明星指定款」注目單品，344萬元。圖／LV提供
Campana Brothers設計的Bulbo椅是「明星指定款」注目單品，344萬元。圖／LV提供
陳柏霖相中Objects Nomades貴賓預約展現場左側腳踏車，Swing Boat吊椅則是魏如萱嚮往的夢幻逸品。圖／LV提供
陳柏霖相中Objects Nomades貴賓預約展現場左側腳踏車，Swing Boat吊椅則是魏如萱嚮往的夢幻逸品。圖／LV提供
魏如萱一身夏日風情，以閃電圖案連帽外套21萬4,000元、羅紋獵裝短褲68,500元搭Paseo平底涼鞋30,400元出席Objects Nomades活動。記者沈昱嘉／攝影
魏如萱一身夏日風情，以閃電圖案連帽外套21萬4,000元、羅紋獵裝短褲68,500元搭Paseo平底涼鞋30,400元出席Objects Nomades活動。記者沈昱嘉／攝影
魏如萱一身夏日風情，以閃電圖案連帽外套21萬4,000元出席Objects Nomades活動。記者沈昱嘉／攝影
魏如萱一身夏日風情，以閃電圖案連帽外套21萬4,000元出席Objects Nomades活動。記者沈昱嘉／攝影
陳柏霖演繹Monogram襯衫77,500元搭刺繡睡衣襯衫59,000元，配襯折飾長褲32,200元、LV Trainer球鞋41,900元。記者沈昱嘉／攝影
陳柏霖演繹Monogram襯衫77,500元搭刺繡睡衣襯衫59,000元，配襯折飾長褲32,200元、LV Trainer球鞋41,900元。記者沈昱嘉／攝影
路易威登Objects Nomades貴賓預約展，也陳列了以戶外生活為主題的家具家飾。圖／LV提供
路易威登Objects Nomades貴賓預約展，也陳列了以戶外生活為主題的家具家飾。圖／LV提供
曹佑寧想搬回家的路易威登撞球桌，356萬元。圖／LV提供
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曹佑寧以Multicolor Watercolor Monogram襯衫31,400元及同系列滑板短褲34,100元，出席Objects Nomades貴賓預約展。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧以Multicolor Watercolor Monogram襯衫31,400元及同系列滑板短褲34,100元，出席Objects Nomades貴賓預約展。記者沈昱嘉／攝影

LV 陳柏霖 魏如萱 曹佑寧

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