陳柏霖、魏如萱、曹佑寧嚮往LV家具藝術展的熱情紅沙發 林敬倫看中356萬撞球桌

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）舉辦家具家飾藝術（Objets Nomades）展覽，採貴賓預約制，即日起至4月28日在台北登場，陳柏霖、魏如萱、林敬倫、曹佑寧搶先看展，一致相中了Campana Brothers設計的Bulbo椅，具有包覆性的安全感，且是搶眼的紅色，成為空間焦點。

Bulbo椅外型就像盛開的熱帶花卉，落座其中猶如被熱情地擁抱，每層花瓣的外層襯以皮革，內層則運用溫暖的布料製作，可展開或捲起，是一人坐很寬敞、兩人可同享溫馨的沙發，林敬倫並因其顏色的高度存在感而譽為「王者的位置」，他還想把356萬的撞球桌搬回家。陳柏霖表示在他以白色、木質調打造的居家環境中，置放的就是吸睛的紅色沙發，而他想把現場的LV腳踏車騎回家；魏如萱渴望擁有Swing Boat吊椅，可以不用帶孩子去公園排隊盪鞦韆，但她自己則嚮往擁有Andrew Kudles設計的層架，用來擺放收藏的礦石；曹佑寧對於傅厚民設計的Ribbon Dance雙人座椅情有獨鍾，靈感來自舞動絲帶，形而上的流暢線條就像空間的對話，讓他覺得是一張可以衍生無數靈感的座椅。