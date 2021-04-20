愛馬仕首款腮紅來了！全新「瑰麗粉紅」系列直擊少女心

愛馬仕去年正式加入彩妝市場，隆重推出Rouge Hermès唇妝系列，每年也會打造限定的季節色調新品。今年春季，愛馬仕再度迎接彩妝新成員，在嶄新推出的新系列中加入了品牌首款腮紅，同時也帶來腮紅刷和色彩概念相同的瑰麗唇膏，粉成一片的新產品讓人少女心大爆發！

這次的全新系列名為Rose Hermès瑰麗粉紅，網羅腮紅、腮紅刷和唇膏。腮紅的部分有8款，從粉紅玫瑰調到偏橘色的色號一應具全，粉末宛如絲綢質地，粉餅表面還有細緻的斜紋質感，就像斜織絲巾的紋路那樣細膩。當中特別推薦#37 Rose Poivré亞洲限定色，是一款溫柔俏麗的粉紅色，散發甜美風情。外盒也維持愛馬仕一貫強調的高品質，圓形白金粉餅盒內嵌置稍微偏離中心的圓鏡，Émile Hermès於1923年設計的藏書章標誌，更以緞光permabrass粉金呈現凹嵌在粉餅盒上。

腮紅刷則是有2款，分別是漆木刷柄及拉絲金屬箍環的山羊毛腮紅刷，以及金屬刷柄展現白漆和拉絲金色質感的攜帶式腮紅刷。而3款瑰麗唇膏，捕捉深淺不同的玫瑰清新自然調性，搭配檀香、山金車和當歸的夢幻香調，優雅浪漫，唇膏管身也使用了跟Rouge Hermès唇妝系列不同的粉嫩配色，值得收藏。

「『紅』確立一種標誌特色，而『粉紅』詮釋的卻是瞬間短暫，剛剛浮現的感受。這幾乎是一種色彩幻夢，而非那麼清晰勾畫的顏色。一種時隱時現、不斷演變、幾乎模糊的朦朧之美，Rose Hermès瑰麗粉紅系列可接受一切的變化改造，我們可以使它融合、著色、強化。它就代表著生命本身，它揭露一切動人情感，風情萬種。」愛馬仕彩妝系列創意總監Jérôme Touron如此形容。Rose Hermès瑰麗粉紅系列新品，已於全台正式上市。