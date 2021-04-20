快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛馬仕首款腮紅來了！全新「瑰麗粉紅」系列直擊少女心

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕推出全新Rose Hermès瑰麗粉紅系列，網羅腮紅、腮紅刷和唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出全新Rose Hermès瑰麗粉紅系列，網羅腮紅、腮紅刷和唇膏。圖／愛馬仕提供

愛馬仕去年正式加入彩妝市場，隆重推出Rouge Hermès唇妝系列，每年也會打造限定的季節色調新品。今年春季，愛馬仕再度迎接彩妝新成員，在嶄新推出的新系列中加入了品牌首款腮紅，同時也帶來腮紅刷和色彩概念相同的瑰麗唇膏，粉成一片的新產品讓人少女心大爆發！

這次的全新系列名為Rose Hermès瑰麗粉紅，網羅腮紅、腮紅刷和唇膏。腮紅的部分有8款，從粉紅玫瑰調到偏橘色的色號一應具全，粉末宛如絲綢質地，粉餅表面還有細緻的斜紋質感，就像斜織絲巾的紋路那樣細膩。當中特別推薦#37 Rose Poivré亞洲限定色，是一款溫柔俏麗的粉紅色，散發甜美風情。外盒也維持愛馬仕一貫強調的高品質，圓形白金粉餅盒內嵌置稍微偏離中心的圓鏡，Émile Hermès於1923年設計的藏書章標誌，更以緞光permabrass粉金呈現凹嵌在粉餅盒上。

腮紅刷則是有2款，分別是漆木刷柄及拉絲金屬箍環的山羊毛腮紅刷，以及金屬刷柄展現白漆和拉絲金色質感的攜帶式腮紅刷。而3款瑰麗唇膏，捕捉深淺不同的玫瑰清新自然調性，搭配檀香、山金車和當歸的夢幻香調，優雅浪漫，唇膏管身也使用了跟Rouge Hermès唇妝系列不同的粉嫩配色，值得收藏。

「『紅』確立一種標誌特色，而『粉紅』詮釋的卻是瞬間短暫，剛剛浮現的感受。這幾乎是一種色彩幻夢，而非那麼清晰勾畫的顏色。一種時隱時現、不斷演變、幾乎模糊的朦朧之美，Rose Hermès瑰麗粉紅系列可接受一切的變化改造，我們可以使它融合、著色、強化。它就代表著生命本身，它揭露一切動人情感，風情萬種。」愛馬仕彩妝系列創意總監Jérôme Touron如此形容。Rose Hermès瑰麗粉紅系列新品，已於全台正式上市。

瑰麗粉紅腮紅-#28 Rose Plume，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#28 Rose Plume，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗唇膏全系列，各2,250元。圖／愛馬仕提供
瑰麗唇膏全系列，各2,250元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#19 Rose Abricot，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#19 Rose Abricot，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-亞洲限定色#37 Rose Poivré，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-亞洲限定色#37 Rose Poivré，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅刷，3,250元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅刷，3,250元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#49 Rose Tan，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#49 Rose Tan，2,450元。圖／愛馬仕提供
圓形白金粉餅盒內嵌置稍微偏離中心的圓鏡。瑰麗粉紅腮紅-亞洲限定色#37 Rose Poivré，2,450元。圖／愛馬仕提供
圓形白金粉餅盒內嵌置稍微偏離中心的圓鏡。瑰麗粉紅腮紅-亞洲限定色#37 Rose Poivré，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#32 Rose Pommette $2,450 (2)
瑰麗粉紅腮紅-#32 Rose Pommette $2,450 (2)
Émile Hermès於1923年設計的藏書章標誌，以緞光permabrass粉金呈現凹嵌在粉餅盒上。圖／愛馬仕提供
Émile Hermès於1923年設計的藏書章標誌，以緞光permabrass粉金呈現凹嵌在粉餅盒上。圖／愛馬仕提供
外盒也維持愛馬仕一貫強調的高品質。圖／愛馬仕提供
外盒也維持愛馬仕一貫強調的高品質。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#54 Rose Nuit，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#54 Rose Nuit，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#23 Rose Blush，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#23 Rose Blush，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅攜帶式腮紅刷，1,650元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅攜帶式腮紅刷，1,650元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#45 Rose Ombré，2,450元。圖／愛馬仕提供
瑰麗粉紅腮紅-#45 Rose Ombré，2,450元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

愛馬仕特殊訂製部門 單品推薦

2021 WW表展／愛馬仕全新男表H08 輕盈碳纖優雅上手

疫情造成精品缺貨 張女攜26件愛馬仕從桃機闖關被查獲

調查局內鬼案 徐宿良勞力士綠水鬼、愛馬仕包曝光了

相關新聞

新光三越揪40品牌「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折

內需買氣持續狂飆，今年新光三越初夏購物節超越原訂目標2成成長、衝到4成成長，當中精品一馬當先，大幅成長7成，服飾業種也因...

限時3日優惠！全家茶感系「東方美人茶霜淇淋」2支59元

全家便利商店霜淇淋創意無極限，不管是經典季節水果、甜點、巧克力、茶飲全都能變身入口即化的清涼冰品！這次全家宣布再推出超受...

超商咖啡吹「植物奶」健康風潮 全家「燕麥植物奶拿鐵」只要銅板價

不管是為了環保訴求還是因為健康因素，飲食圈近來興起一股植物系風潮，其中燕麥奶更在咖啡飲品界成為流行時尚風潮之一。除了7-...

疫後消費大爆發 百貨母親節檔期業績拚增10%

後疫情時代消費力大爆發，上半年最大檔期母親節將至，新光三越、遠東SOGO等百貨業者摩拳擦掌全力備戰，遠百（2903）轉投...

宋仲基ig罕見二秀Hublot表 這細節洩密或成品牌代言人？

由宋仲基主演、甫於Netflix熱映的「黑道律師文森佐」堪稱近期超熱戲劇。除了帥氣演技，宋仲基在劇中大量配戴高價名表也成...

全球千萬人次打卡！日本teamLab未來遊樂園旋風來襲

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡。享譽國際的科技藝術團隊teamLab，2015年東京舉辦為期5個月的展覽，結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題，當時吸引了超過47萬名觀眾造訪。2021年的暑假teamLab未來遊樂園直接來台展出，以「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」主題作品與台灣民眾相見歡，歡迎你在無法赴日旅遊之際，就近在士林科教館體會享譽國際的體驗式互動展覽！展覽最低優惠票280元（原價380元）今起全通路都可買到，購票請上https://bit.ly/3fzf8mp。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。