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Gin & Tonic Pa獨賣 倫敦三號琴酒限定特調來了
倫敦三號琴酒（No.3 LONDON DRY GIN）於由消費者與業界人士共同評選的消費者評選烈酒大賞（People’s Choice Spirits Awards）中，贏得琴酒類別大獎（THE CLASSIC GIN & TONIC WINNER），再次證明其作為世界頂尖酒吧指定琴酒的絕美風味，更彰顯奪下四次「世界最佳琴酒」的超凡地位。
消費者評選烈酒大賞（People’s Choice Spirits Awards）是2020年於英國全新設立的獎項，經過兩階段評審團的盲測評選，完全以酒品口味直接對決消費者味蕾，首年公開獲獎名單即獲得市場上熱烈回響，奠定其市場指標地位。琴酒類別僅設立「經典琴酒」與「風味琴酒」兩種獎項，倫敦三號琴酒不負眾望成為經典琴酒霸主。
倫敦三號琴酒配方來自全球唯一的琴酒博士Dr. David. Clutton，以三種辛香氣息與三種水果氣息為原料，細緻展現杜松子、柑橘與香料的完美平衡。在2019年於烈酒界奧斯卡之稱的國際烈酒競賽（ISC） 擊敗各式烈酒榮獲至尊首獎（Supreme Champion Spirit），是目前唯一贏得此獎的琴酒，也是在此競賽中唯一榮獲四次「世界最佳琴酒（Best Gin in the World）」 獎項的無敵品牌。
倫敦三號琴酒將於4月24、25日，參加全台最大琴酒嘉年華2021 Gin & Tonic Pa，在大稻埕福來許三樓與台北知名酒吧Bitter Burro合作，推出限定調酒，首次以新面貌與消費者見面，參加現場活動有機會將整瓶倫敦三號琴酒帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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