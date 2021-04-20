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Selina攜手憨兒深入山林 送愛8萬偏鄉童

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
selina與憨兒們共同DIY送愛餐盒造型蛋糕。圖／喜憨兒基金會提供
selina與憨兒們共同DIY送愛餐盒造型蛋糕。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒基金會今舉行募款記者會，由愛心大使Selina任家萱化身勇敢女神，吹響公益號角，呼籲大眾捐款支持送愛到部落計劃，一份幫助，可同時支持憨兒與偏鄉學童；Selina還分享日前參與出隊的心情，陪伴這群台灣寶貝們從庇護工場到部落山林相聚在一起，感受真心付出、純粹快樂。

喜憨兒基金會在2008年底發起「送愛到部落」活動，12年來送愛到部落累積募得78萬盒愛心餐盒，送往全台800多所偏鄉學校，超過14萬名小朋友在麵包香氣中順利成長，隨著新年度開始，喜憨兒需要更多朋友持續挹注，先讓憨兒有工作，再為學童送上關懷補給。

喜憨兒基金會創辦人蘇國禎說，協助憨兒累積工作技能、陪伴順利就業、進而貢獻所長回饋社會，是基金會成立26年以來的使命，每年有超過千名憨兒於全台近百處服務據點接受完整訓練，更藉由考照課程，輔導憨兒擁有國家證可的能力，至今憨兒們已取得114張丙級證照，外出就業更有實力。

喜憨兒基金會表示，2021年餐盒募集計劃正式啟動，背後要感謝愛心企業的齊心響應，包括悠遊卡公司、萊爾富、永豐金控、momo購物網、環貫綠佳利等都為愛集結成為最強戰隊。

其中，悠遊卡公司今年不僅加碼捐贈5000張悠遊卡做為捐款紀念品，未來更將開通悠遊付做為捐款管道，支持公益輕鬆又便利，即日起至５/31至momo購物網參與送愛百元捐計畫，更有機會獲得Selina簽名小物。

此外，今年也邀請到蟬聯3年Line官方貼圖冠軍的「好想兔」公益撐腰，即日起單筆捐款600元以上，即可獲得好想兔繪製『好想散播愛』公益悠遊卡一張；單筆捐款1200元以上或每月捐款300元(持續一年)，即贈公益悠遊卡+折疊傘一組。

捐款 悠遊卡 喜憨兒

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