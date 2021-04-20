F1 Emilia Romagna站 RICHARD MILLE跟IWC同登頒獎台

所有體育賽事中，F1一級方程式賽車堪稱地表最高速的激烈活動，而高精密的賽車正與腕表有異曲同工之妙，且多有合作連結。日前甫結束的F1 Imola賽道、艾密莉亞羅馬那（Emilia-Romanga）分站，便有RICHARD MILLE與IWC腕表同場加映登上頒獎台，展現複雜、科技與精密的魅力聯集。

身為McLaren車隊車手的Lando Norris，在Emilia-Romanga分站中拿下第三名，目前積分27。站上頒獎台時，他手上配戴了RM 67-02自動上鍊超薄腕表的McLaren特製版，表款目前僅供車手佩戴、並無對外販售。據了解RICHARD MILLE特別推出針對不同運動夥伴的不同表殼顏色特製版RM 67-02腕表，而McLaren特製版則將Carbon TPT®碳纖維材質運用於表款的表圈、底蓋及中層表殼，展現RICHARD MILLE在高科技材質上的熱愛與運用。此外日前RICHARD MILLE釋出的Lando Norris官方宣傳照中，他則分別配戴上RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表，以及RM 11-03 McLaren自動上鍊飛返計時碼表。