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F1 Emilia Romagna站 RICHARD MILLE跟IWC同登頒獎台

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
拿下Emilia Romagna分站第二名的Lewis Hamilton，配戴了「大飛46」腕表。圖／翻攝自ig（合成圖）
拿下Emilia Romagna分站第二名的Lewis Hamilton，配戴了「大飛46」腕表。圖／翻攝自ig（合成圖）

所有體育賽事中，F1一級方程式賽車堪稱地表最高速的激烈活動，而高精密的賽車正與腕表有異曲同工之妙，且多有合作連結。日前甫結束的F1 Imola賽道、艾密莉亞羅馬那（Emilia-Romanga）分站，便有RICHARD MILLE與IWC腕表同場加映登上頒獎台，展現複雜、科技與精密的魅力聯集。

身為McLaren車隊車手的Lando Norris，在Emilia-Romanga分站中拿下第三名，目前積分27。站上頒獎台時，他手上配戴了RM 67-02自動上鍊超薄腕表的McLaren特製版，表款目前僅供車手佩戴、並無對外販售。據了解RICHARD MILLE特別推出針對不同運動夥伴的不同表殼顏色特製版RM 67-02腕表，而McLaren特製版則將Carbon TPT®碳纖維材質運用於表款的表圈、底蓋及中層表殼，展現RICHARD MILLE在高科技材質上的熱愛與運用。此外日前RICHARD MILLE釋出的Lando Norris官方宣傳照中，他則分別配戴上RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表，以及RM 11-03 McLaren自動上鍊飛返計時碼表。

另一位站上頒獎台、在Emilia-Romanga拿下分站第二名的則是追平「車神」舒馬克（Michael Schumacher）的七次F1世界冠軍Lewis Hamilton，他手上的萬國表（IWC）「大飛46」、型號IW501001的「大型飛行員腕表」，擁有46毫米的精鋼表殼、散發鮮明的飛行表設計元素，超大表冠加上機芯的七日動力儲存，像是Lewis Hamilton傲人的賽車成就，霸氣、自信、難以忽略。

搶眼的橘色車體，正是F1 McLaren車隊的視覺亮點。圖／RICHARD MILLE提供
搶眼的橘色車體，正是F1 McLaren車隊的視覺亮點。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE特別推出針對不同運動夥伴的不同表殼顏色特製版RM 67-02腕表，而McLaren特製版則將Carbon TPT®碳纖維材質運用於表款的表圈、底蓋及中層表殼。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
RICHARD MILLE特別推出針對不同運動夥伴的不同表殼顏色特製版RM 67-02腕表，而McLaren特製版則將Carbon TPT®碳纖維材質運用於表款的表圈、底蓋及中層表殼。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Lando Norris配戴了RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼錶腕表，腕表複雜、高輕量化、精密的特點，一如F1一級方程式賽車。圖／RICHARD MILLE提供
Lando Norris配戴了RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼錶腕表，腕表複雜、高輕量化、精密的特點，一如F1一級方程式賽車。圖／RICHARD MILLE提供
IWC 大型飛行員腕表，精鋼、自動上鍊機芯、46毫米，七日動力儲存，43萬元。圖／翻攝自IWC官方網站
IWC 大型飛行員腕表，精鋼、自動上鍊機芯、46毫米，七日動力儲存，43萬元。圖／翻攝自IWC官方網站
Lando Norris在Emilia-Romanga分站中拿下第三名，站上頒獎台時，他手上配戴了RM 67-02自動上鍊超薄腕表的McLaren特製版。圖／翻攝自ig（合成圖）
Lando Norris在Emilia-Romanga分站中拿下第三名，站上頒獎台時，他手上配戴了RM 67-02自動上鍊超薄腕表的McLaren特製版。圖／翻攝自ig（合成圖）

腕表 車手

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