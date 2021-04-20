聽新聞
test
0:00 / 0:00
F1 Emilia Romagna站 RICHARD MILLE跟IWC同登頒獎台
所有體育賽事中，F1一級方程式賽車堪稱地表最高速的激烈活動，而高精密的賽車正與腕表有異曲同工之妙，且多有合作連結。日前甫結束的F1 Imola賽道、艾密莉亞羅馬那（Emilia-Romanga）分站，便有RICHARD MILLE與IWC腕表同場加映登上頒獎台，展現複雜、科技與精密的魅力聯集。
身為McLaren車隊車手的Lando Norris，在Emilia-Romanga分站中拿下第三名，目前積分27。站上頒獎台時，他手上配戴了RM 67-02自動上鍊超薄腕表的McLaren特製版，表款目前僅供車手佩戴、並無對外販售。據了解RICHARD MILLE特別推出針對不同運動夥伴的不同表殼顏色特製版RM 67-02腕表，而McLaren特製版則將Carbon TPT®碳纖維材質運用於表款的表圈、底蓋及中層表殼，展現RICHARD MILLE在高科技材質上的熱愛與運用。此外日前RICHARD MILLE釋出的Lando Norris官方宣傳照中，他則分別配戴上RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表，以及RM 11-03 McLaren自動上鍊飛返計時碼表。
另一位站上頒獎台、在Emilia-Romanga拿下分站第二名的則是追平「車神」舒馬克（Michael Schumacher）的七次F1世界冠軍Lewis Hamilton，他手上的萬國表（IWC）「大飛46」、型號IW501001的「大型飛行員腕表」，擁有46毫米的精鋼表殼、散發鮮明的飛行表設計元素，超大表冠加上機芯的七日動力儲存，像是Lewis Hamilton傲人的賽車成就，霸氣、自信、難以忽略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言