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大霈力挺永續時尚品牌FYNE開站 首創回收再送購物金消費模式

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
長期關注環境保護的李霈瑜身穿FYNE連身洋裝，為品牌官網開站現身記者會。圖／FYNE提供
長期關注環境保護的李霈瑜身穿FYNE連身洋裝，為品牌官網開站現身記者會。圖／FYNE提供

嗅到永續時尚浪潮襲來的趨勢，標榜從衣料、包裝都能100%回收的FYNE也趁機入市，特意選在「世界地球日」開站，還請來關注環境保護的女星「大霈」李霈瑜站台。活動現場，大霈不只提到家具都是撿來的之外，還語出驚人說：「我一開始也很質疑FYNE」。

要落實永續背後要付出極大的心力與物力，因此長期關注環境生態的大霈自然對一個標榜能100%的服裝服裝品牌感到疑惑。不過，FYNE總經理王志仁先生也親自釋疑，在旗下的re:FYNE系列服飾，使用了其他成衣廠的衣物邊角料、消費者的舊衣再製，因此包括服裝的面料以及鈕扣都可以再回收。而主線FYNE系列則因為用上了彈性纖維或其他機能布料，但依舊能有35~65%可以再被利用。不僅如此，FYNE也表示服裝的包材、標籤等都使用再生或是可被分解材料製作。但FYNE最有別以往的是，能透過現有的便利商店物流系統，回收自家品牌服飾，還可回饋給使用者福利金，當作再次購物的折抵，藉以吸引消費者一同落實永續精神。

PONY GO GREEN環保系列SHOOTER帆布鞋2,180元。圖／PONY提供
PONY GO GREEN環保系列SHOOTER帆布鞋2,180元。圖／PONY提供

為喚起消費者對於環境相關議題的關注，PONY趁勢推出全新GO GREEN環保系列，這也是品牌首次將環保的設計理念融入產品。這系列全面採用經由回收廢棄棉花、布頭和紗線頭回收再製而成再生棉材質，再輔以簡化製鞋過程的車線流程，大幅的減碳來降低對環境的傷害。GO GREEN環保全系列包含SHOOTER帆布鞋共四色，皆在鞋身上印製環保圖騰，並於鞋舌使用專屬環保織標。還提供了以再生棉製作的T恤，搭配手繪環保愛地球圖騰，用行動支持永續發展。

FYNE超彈力無領西裝外套8,800元。圖／FYNE提供
FYNE超彈力無領西裝外套8,800元。圖／FYNE提供

FYNE re： FYNE 100無限循環系列垂墜襯衫1,980元。圖／FYNE提供
FYNE re： FYNE 100無限循環系列垂墜襯衫1,980元。圖／FYNE提供

FYNE VIROBLOCK布料系列合身長褲2,780元。圖／FYNE提供
FYNE VIROBLOCK布料系列合身長褲2,780元。圖／FYNE提供

品牌 世界地球日

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