母親節買氣旺！用HAPPY GO Pay點數加倍贈 搭「遠傳搶付」最高折1.8萬

不能出國讓內需市場的消費買氣持續火紅，迎接百貨年度大檔期母親節的到來，HAPPY GO攜手遠東集團百貨通路，集結集團之力推出多檔點數優惠專案，點數、紅利券大方送；集團通路共同的行動支付工具「HAPPY GO Pay」也為母親節前哨戰增加火力，推出銀行分期功能與點數回饋助攻，以期能催出卡友們的超強消費力。

即日起至5月9日於SOGO istore線上購物網站下單，單筆訂單不限金額即享點數5倍送，4月27日至5月9日再加碼，結帳滿千折百，HAPPY GO卡友於復興館當日消費累計滿1,000元（含）以上，即可兌換「ONE TOUCH 電動食物調理機」乙份，單筆滿5,000元再抽「佛羅倫斯渡假山莊 平日雙人住宿1晚」。遠東百貨則祭出卡友最愛「點點成金 紅利回饋」，即日起至5月11日，本人親持HAPPY GO卡＋有效證件，即可以200點兌換100元紅利券乙張，扣500點贈250元紅利券乙張，依此類推，點數越多換划算；另外，以HAPPY GO Pay綁定銀行信用卡與指定通路消費且分期，還可享點數加倍贈的限量活動。

若想要點數紅利賺更多，HAPPY GO也分享了獨家的賺點紅利密技，卡友可選擇「遠傳搶付 × HAPPY GO」女神開運方案，綁定電信資費月付699元起，最高享HAPPY GO點數36,000點，於遠東SOGO、遠東百貨等通路幫媽媽挑選禮物添購行頭，點數直接變現金，相當於18,000元的消費紅利金，讓媽媽加倍感受尊榮與寵愛。