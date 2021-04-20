快訊

突遇土城飛車擄人 新北議員開車攔截助警逮嫌

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

母親節買氣旺！用HAPPY GO Pay點數加倍贈 搭「遠傳搶付」最高折1.8萬

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接百貨母親節檔期，HAPPY GO馨意十足攜遠東集團百貨通路推多檔點數優惠與HAPPY GO Pay分期功能，為買氣助攻。圖／鼎鼎聯合行銷提供
迎接百貨母親節檔期，HAPPY GO馨意十足攜遠東集團百貨通路推多檔點數優惠與HAPPY GO Pay分期功能，為買氣助攻。圖／鼎鼎聯合行銷提供

不能出國讓內需市場的消費買氣持續火紅，迎接百貨年度大檔期母親節的到來，HAPPY GO攜手遠東集團百貨通路，集結集團之力推出多檔點數優惠專案，點數、紅利券大方送；集團通路共同的行動支付工具「HAPPY GO Pay」也為母親節前哨戰增加火力，推出銀行分期功能與點數回饋助攻，以期能催出卡友們的超強消費力。

即日起至5月9日於SOGO istore線上購物網站下單，單筆訂單不限金額即享點數5倍送，4月27日至5月9日再加碼，結帳滿千折百，HAPPY GO卡友於復興館當日消費累計滿1,000元（含）以上，即可兌換「ONE TOUCH 電動食物調理機」乙份，單筆滿5,000元再抽「佛羅倫斯渡假山莊 平日雙人住宿1晚」。遠東百貨則祭出卡友最愛「點點成金 紅利回饋」，即日起至5月11日，本人親持HAPPY GO卡＋有效證件，即可以200點兌換100元紅利券乙張，扣500點贈250元紅利券乙張，依此類推，點數越多換划算；另外，以HAPPY GO Pay綁定銀行信用卡與指定通路消費且分期，還可享點數加倍贈的限量活動。

若想要點數紅利賺更多，HAPPY GO也分享了獨家的賺點紅利密技，卡友可選擇「遠傳搶付 × HAPPY GO」女神開運方案，綁定電信資費月付699元起，最高享HAPPY GO點數36,000點，於遠東SOGO、遠東百貨等通路幫媽媽挑選禮物添購行頭，點數直接變現金，相當於18,000元的消費紅利金，讓媽媽加倍感受尊榮與寵愛。

母親節 購物網

延伸閱讀

SOGO母親節送APP會員800元紅包 滿額門檻採累計變親民

SOGO今年母親節檔期目標35億元 較疫情前超過5%

BAC母親節推出限定「花之心伯爵茶巧克力蛋糕」！70%比利時生巧克力＋唐寧伯爵茶內餡擄獲媽媽的心

汐止遠雄廣場推出母親節檔期 實現媽咪採購願望清單

相關新聞

世界上最舒服沙發！這款義大利家具專為「天生優雅」之人設計

Flexform誕生於義大利，並堅持百分之百的「義大利製作」，Flexform早已是義大利設計家具代表品牌，並擁有「世界上最舒服沙發」的美名。Flexform將自身客群定義為一群追求「天生優雅」之人，而居家選品，便是其品味的延伸。

F1 Emilia Romagna站 RICHARD MILLE跟IWC同登頒獎台

所有體育賽事中，F1一級方程式賽車堪稱地表最高速的激烈活動，而高精密的賽車正與腕表有異曲同工之妙，且多有合作連結。日前甫...

大霈力挺永續時尚品牌FYNE開站 首創回收再送購物金消費模式

嗅到永續時尚浪潮襲來的趨勢，標榜從衣料、包裝都能100%回收的FYNE也趁機入市，特意選在「世界地球日」開站，還請來關注...

母親節買氣旺！用HAPPY GO Pay點數加倍贈 搭「遠傳搶付」最高折1.8萬

不能出國讓內需市場的消費買氣持續火紅，迎接百貨年度大檔期母親節的到來，HAPPY GO攜手遠東集團百貨通路，集結集團之力...

SOGO母親節送APP會員800元紅包 滿額門檻採累計變親民

台灣疫情相對穩定，加上國境封鎖消費留在國內，遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松認為，「2021年對零售業來講展望都看好。」S...

限時3日優惠！全家茶感系「東方美人茶霜淇淋」2支59元

全家便利商店霜淇淋創意無極限，不管是經典季節水果、甜點、巧克力、茶飲全都能變身入口即化的清涼冰品！這次全家宣布再推出超受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。