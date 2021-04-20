SOGO母親節送APP會員800元紅包 滿額門檻採累計變親民

台灣疫情相對穩定，加上國境封鎖消費留在國內，遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松認為，「2021年對零售業來講展望都看好。」SOGO營業副總吳素吟形容，「不能出國消費者太無聊，所以什麼都想買」這點反應在延續去年下半年買氣反彈氣勢的今年上半年買氣。以SOGO來看，今年以來全台業績逾3成成長，母親節首波的初夏化妝品節，忠孝館主力美妝成長逾2成，服飾今年也是以高成長力道衝出，精品客層為主的復興、敦化4月目前成長近7成，天母店化妝品也有2成成長，各店表現都亮眼。

吳素吟指出，綜觀今年有四大高成長業種，分別是精品、美妝、家用家電與運動休閒。衰頹多年的服飾業也在今年大反攻，以忠孝館來說第一季各大服飾甚至有4成至7成的大幅成長，甚至有服飾商反映，春夏貨量在目前就已銷出87%，可見市場需求之高。

精品表現更不用說一路暢旺，復興館店長許淑賢表示，今年復興館加敦化館3月成長4成，4月至今則有近7成成長，除了男裝、旅行箱業種，其他業態都已超過2019年水平。

SOGO將在4月27日至5月9日展開母親節優惠，目前SOGO APP有70萬會員，在母親節檔期前，SOGO提前發給APP會員紅包，當中台北店送最多，送出800元電子折價券，可在母親節檔期使用。

SOGO熟客都知道，過去SOGO台北店化妝品滿額門檻都要「單筆滿額」，但這檔母親節門檻更親民多為「單日累計」，台北店推出化妝品、香氛、香水單日累計滿5,000送400；小家電當日累計滿5,000送400、大家電滿萬送500。男女服飾、鞋、休閒運動、珠寶、童裝、內衣、鍋具、寢具、床墊等滿5,000送400。復興、敦化館指定國際精品、名品、珠寶，單日累計滿2萬送2,000。以更寬鬆的滿額回饋門檻，全力搶攻上半年的消費潮。