金曲二王二后 沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳 BACK TO 70’S西洋金曲演唱會

最「純」經典西洋金曲音樂饗宴「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」，主辦單位聯合數位文創邀請到「金曲獎等級」的堅強卡司，包括華語樂壇重量級的四位歌手—沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳攜手開唱！首場將於5月29日晚上七點半在台北國際會議中心登場，6月26日台中中興大學惠蓀堂、7月17日則在高雄流行音樂中心海音館。透過「二王二后」精湛美聲引領大家進入時光機，沉浸徜徉在70年代西洋經典好歌的美好時光， udn售票網 正式全面起售！

久未開唱的潘越雲，即將帶來多首經典女伶作品。圖/聯合數位文創提供

這四位獨具美嗓且詮釋起英文老歌別有一番韻味的實力派歌手，堪稱是稱霸華語樂壇國、英語雙聲道的天王天后，從小就愛聽愛唱西洋老歌的他們，與70年代老歌有著很深的淵源。出道邁入40年的沈文程，當年在民歌西餐廳駐唱，可說是以西洋金曲起家，〈Proud Mary〉這首歌更是扭轉了他的人生並締造出輝煌的歌唱事業；以〈天天天藍〉一曲爆紅的潘越雲，國中放學後每天在家裡播放黑膠唱片，及聆聽電台陶曉清及余光主持的西洋音樂頻道，讓她在少女時期大量接觸西洋歌曲，這次的選歌也會演唱不同風格的女伶作品，值得期待。

出道邁入40年沈文程，以西洋金曲締造出輝煌的歌唱事業。圖/聯合數位文創提供

爆發力十足的情歌天王黃大煒，受邀演出的第一個反應竟是「太棒了！完全不用提詞機！」原來3歲就移民夏威夷並在當地求學長大的他，英文等於就是他的「母語」，對於70、80年代西洋老歌簡直如數家珍；至於首次出席西洋金曲演唱會的王若琳，雖是這次陣容中年紀最「小」的一位，但有由於從小在國外成長的求學背景，讓她對於70、80年代的經典西洋老歌非常熟稔，她表示：「保羅·麥卡尼是天才音樂人，他單飛後的作品我特別喜歡，很喜歡他寫曲的風格及方式，而且影響後代流行音樂極深。」

實力派唱將黃大煒將演唱多首西洋搖滾老歌。圖/聯合數位文創提供

這場齊聚「二王二后」的西洋金曲演唱會，將帶來多首膾炙人口的西洋老歌，和我們隨着經典音樂進入時光隧道，一起回到那時年少輕狂的美好年代，BACK TO 70’S ！雙人套票88折、四人套票82折，更多節目資訊與購票請上 udn售票網 。

【BACK TO 70’S西洋金曲演唱會】

2021/05/29（六）19:30 台北國際會議中心

2021/06/26（六）19:30台中中興大學 惠蓀堂

2021/07/17（六）19:30高雄流行音樂中心海音館