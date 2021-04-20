限時3日優惠！全家茶感系「東方美人茶霜淇淋」2支59元

全家便利商店霜淇淋創意無極限，不管是經典季節水果、甜點、巧克力、茶飲全都能變身入口即化的清涼冰品！這次全家宣布再推出超受歡迎的茶感系新品「東方美人茶霜淇淋」，搭配春夏流行珊瑚粉色餅皮，限時3日推出快閃優惠，即日起至4月22日於會員App隨買跨店取只要2支59元，每日上午10點開賣，會員每日限購1組，兌換期限至5月31日止。

近期天氣回暖，新冰品紛紛登場，全家過往曾經推出的經典口味鐵觀音霜淇淋，擁有濃厚茶香與奶香，一直是人氣前3名！今年再獨創推出全新「東方美人茶霜淇淋」，以台灣特有茶品東方美人的獨特果香和蜜香融合，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，再搭配創意珊瑚粉色餅皮，呈現春夏繽紛甜蜜感，是最適合迎接初夏的清爽口味。別錯過限時優惠趕快吃一波！ 全新「東方美人茶霜淇淋」，以台灣特有茶品東方美人的獨特果香和蜜香融合，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋。圖／全家便利商店提供 即日起至4月22日於會員App隨買跨店取，霜淇淋只要2支59元。圖／全家便利商店提供