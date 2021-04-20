Air Space專利泳裝再進化 MOLLIFIX內衣優化比例

Air Space超前部署，在換季時就搶先推出具備專利設計的比基尼、連身泳衣，搶攻疫後的夏日商機。而MOLLIFIX的運動內衣同樣具備了修飾視覺線條的專利機能布料與剪裁，讓困擾女性們的「腰間肉」都能被包覆。

深獲女性消費者喜愛的Air Space泳衣，在夏季正式到來之前就搶先推出新款，像是針對胸部比較豐滿的族群，常常遇到罩杯壓胸的問題，因此特別打造了厚度僅有1.2公分的薄型爆乳胸墊比基尼。經過實測後，能提升198%的穩定度及包覆力，再也不用擔心走光問題。此外，品牌也發現到也發現170公分以上的高個女孩，或上身比例較長的人，穿著連身泳裝時，經常無法符合身形，造成卡襠的窘境。因此Air Space推出「加長款連身泳裝」，將原連身泳裝長度，增加約15%的比例，讓不同身形的人也能找到符合自己的連身泳衣。