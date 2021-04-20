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Air Space專利泳裝再進化 MOLLIFIX內衣優化比例

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Air Space超前部署，在換季時就搶先推出具備專利設計的比基尼、連身泳衣，搶攻疫後的夏日商機。圖／Air Space提供
Air Space超前部署，在換季時就搶先推出具備專利設計的比基尼、連身泳衣，搶攻疫後的夏日商機。圖／Air Space提供

Air Space超前部署，在換季時就搶先推出具備專利設計的比基尼、連身泳衣，搶攻疫後的夏日商機。而MOLLIFIX的運動內衣同樣具備了修飾視覺線條的專利機能布料與剪裁，讓困擾女性們的「腰間肉」都能被包覆。

深獲女性消費者喜愛的Air Space泳衣，在夏季正式到來之前就搶先推出新款，像是針對胸部比較豐滿的族群，常常遇到罩杯壓胸的問題，因此特別打造了厚度僅有1.2公分的薄型爆乳胸墊比基尼。經過實測後，能提升198%的穩定度及包覆力，再也不用擔心走光問題。此外，品牌也發現到也發現170公分以上的高個女孩，或上身比例較長的人，穿著連身泳裝時，經常無法符合身形，造成卡襠的窘境。因此Air Space推出「加長款連身泳裝」，將原連身泳裝長度，增加約15%的比例，讓不同身形的人也能找到符合自己的連身泳衣。

擅長製作運動內衣的MOLLIFIX為其經典商品A++ 微光挖背浮托BRA推出綠、灰藍、灰三款全新林色系，搭配專利機能的布料加上3:2黃金三角比例剪裁，舒適、美型一次擁有。品牌另一項人氣產品「彈力修身高腰動塑褲」也同步增加森綠、玫瑰、灰三款新色，藉由高腰設計可完整包覆並修飾讓人最困擾的「腰間肉」，褲管還能依照個人身型自由剪裁設計，讓女性們來決定屬於自己的時尚風格。

MOLLIFIX彈力修身高腰動塑褲1,880元。圖／MOLLIFIX提供
MOLLIFIX彈力修身高腰動塑褲1,880元。圖／MOLLIFIX提供
MOLLIFIX A++ 微光挖背浮托BRA運動內衣1,480元。圖／MOLLIFIX提供
MOLLIFIX A++ 微光挖背浮托BRA運動內衣1,480元。圖／MOLLIFIX提供
Air Space極致包覆下加寬馬甲美胸比基尼1,490元。圖／Air Space提供
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專利 比基尼

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