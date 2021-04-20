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超商咖啡吹「植物奶」健康風潮 全家「燕麥植物奶拿鐵」只要銅板價

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家Let’s Café再添生力軍，燕麥植物奶拿鐵全台門市同步新登場。圖／全家便利商店提供
全家Let’s Café再添生力軍，燕麥植物奶拿鐵全台門市同步新登場。圖／全家便利商店提供

不管是為了環保訴求還是因為健康因素，飲食圈近來興起一股植物系風潮，其中燕麥奶更在咖啡飲品界成為流行時尚風潮之一。除了7-ELEVEN於2019年底在限定門市推出精品咖啡品牌不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」2款燕麥奶咖啡之外，全家便利商店今日更宣布自4月21日起於全台3,800間店舖全面開賣「燕麥植物奶拿鐵」，一舉成為最大植物奶拿鐵連鎖店，主打高CP值銅板價65元，讓民眾可隨時品嘗時下最夯的健康新選擇。

全家此次再度攜手嘉義地方創生農產品牌「榮町」，「燕麥植物奶拿鐵」使用澳洲進口燕麥與非基改豆奶調和，無添加膠體、乳糖，整瓶倒入Let’s Café咖啡，呈現自然、香醇風味，冷熱皆可選擇，4月21日至5月4日會員還可享55元優惠價。門市亦同步販售單瓶「榮町燕麥植物奶」，每瓶售價32元。此外，「鮮乳坊小農拿鐵」4月21日起至5月4日會員同享59元優惠價。

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」，推出的2款燕麥奶飲品「燕麥義式焦糖咖啡」、「燕麥黃金榛果咖啡」，主打與星巴克使用相同的Oatly燕麥奶，每杯售價110元，目前共有15家門市販售。推出1年多以來，消費者反應熱烈，未來CITY CAFE也即將推出冰燕麥拿鐵於逾6,000家7-ELEVEN門市販售。而為擴大消費者體驗，4月22日至4月24日限時3天，不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」所有加鮮奶（含冰奶泡）的現調飲品，均可免費升級燕麥奶。

不可思議咖啡「!+ CAFE RESERVE」冰燕麥咖啡使用與星巴克相同的Oatly燕麥奶。圖／7-ELEVEN提供
不可思議咖啡「!+ CAFE RESERVE」冰燕麥咖啡使用與星巴克相同的Oatly燕麥奶。圖／7-ELEVEN提供
再攻植物奶商機，全家首推「燕麥植物奶拿鐵」，使用整瓶燕麥植物奶直接倒入Let’s Café咖啡中。圖／全家便利商店提供
再攻植物奶商機，全家首推「燕麥植物奶拿鐵」，使用整瓶燕麥植物奶直接倒入Let’s Café咖啡中。圖／全家便利商店提供

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