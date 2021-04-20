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疫後消費大爆發 百貨母親節檔期業績拚增10%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

疫情時代消費力大爆發，上半年最大檔期母親節將至，新光三越、遠東SOGO等百貨業者摩拳擦掌全力備戰，遠百（2903）轉投資遠東SOGO疫後大幅復甦，總經理汪郭鼎松表示，今年零售景氣佳，因此對於今年母親節檔期樂觀看待，認為絕對可以「大反攻」，檔期業績目標要挑戰35億元，較去年成長10%以上。

遠東SOGO復興館與敦化館前3月業績成長40%以上，4月至今也成長60%，雖然去年基期較低，但也已經超過2019年同期的表現。汪郭鼎松表示，零售業對於今年景氣都很樂觀，首先是疫情讓大家無法出國，其次有很多消費者有滿足自己更多幸福需求的消費型態，如大尺寸電視、精緻床墊等都很熱銷售。

汪郭鼎松也說，很多經濟預測機構也預估，台灣今年經濟成長率有可能超過5%，排除疫情因素，業績與2019年相比，也成長5%，而今年母親節幾大利多，不但貨源充足，珠寶品牌也為了母親節特別規劃，母親節檔期業績要達成35億元目標信心滿滿。

百貨龍頭新光三越則表示，剛結束的初夏購物節業績成長40%，除了精品維持高買氣外，服飾類也成長50%以上，化妝品也有20%的成長幅度，延續初夏購物節後又推出母親節檔期，雖然去年母親節已經有復甦跡象拉高基期，但檔期業績預估可成長10%。

母親節 疫情 SOGO

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