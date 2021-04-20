宋仲基ig罕見二秀Hublot表 這細節洩密或成品牌代言人？

由宋仲基主演、甫於Netflix熱映的「黑道律師文森佐」堪稱近期超熱戲劇。除了帥氣演技，宋仲基在劇中大量配戴高價名表也成戲外的熱議焦點，但宋仲基近期少見在個人instagram帳號「hi_songjoongki」二度戴上宇舶表（Hublot），意外透露不少玄機。

右撇子的宋仲基，當在劇中有置入商品時常會刻意換手拿杯子以展示手表，但目前ig上釋出的兩張照片都將腕表配戴在左手，顯見這是在自然的情況下展示。根據品牌表示：的確有客人因宋仲基在劇中的示範而前往專賣店詢問、最後並順利成交Classic Fusion系列與酒桶腕表，甚至也有時尚名人透過服裝品牌前來詢問，可見「帶貨王」宋仲基的魅力真金白銀，具有高度變現的「轉換率」！

而他在個人instagram帳號先後配戴的兩款Hublot腕表，其中一只是Big Bang Unico皇金腕表，鏤空面盤可以仔細欣賞機芯佈局，並具備計時碼表功能，訂價約124萬元；前天配戴的則是經典融合系列皇金黑色鑽表，緞面拋光18K皇金的表殼、表圈共鑲嵌126鑽石，黑金相輝映，同時黑色鱷魚皮內襯天然膠表帶，訂價則約119萬1,000元。