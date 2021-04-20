再忙臉都發光！BLACKPINK Rosé零毛孔發光肌秘密曝光

當紅韓團BLACKPINK的一舉一動，都是外界焦點，團內歌唱擔當的Rosé，近期推出個人專輯「R」，在忙碌的行程中，Rosé卻仍被拍到有著零毛孔、發光的好肌膚，根本就讓粉絲太羨慕，而Rosé能有發光肌膚的秘密也被曝光了。

Rosé日前受訪聊到自己保養秘訣時，表示平常不會隨意更換保養品，如果用到有效的產品，就會持續用下去。保養的部分，Rosé非常注重肌膚的透亮度，而秘訣就是要「保濕亮膚」為主，她強調對彩妝、保養品都會很忠誠，只要好用就會一直回購。

她也曝光自己近期愛用的保養品，就是YSL的仙人掌精華，因為最近工作太忙碌，都得要上妝與熬夜，毛孔容易被堵塞與暗沈，使用仙人掌精華後，能讓毛孔正成呼吸，並能充分吸收保養品，她也拍影片推薦仙人掌保養品，即使每天工作再累，還是要使用仙人掌精華，隔天皮膚還能持續發光。