快訊

扯！「沒牆沒天花板」頂加棚屋月租12K 網友：被台北嚇到了

公費新制「綁約10年」現反效果 台大醫建議參考半導體學院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿性感睡衣拍MV？朴彩英、太妍靠「豹紋」耍辣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
太妍、ROSE最近都以豹紋單品穿搭出性感狂野風。圖／摘自IG
太妍、ROSE最近都以豹紋單品穿搭出性感狂野風。圖／摘自IG

喜歡狂野造型風格的人，對「豹紋」大多情有獨鍾，但通常這種元素經常被運用在秋冬的服裝上，在春夏系列中較少見到。向來熱愛豹紋元素的「韓劇愛牌」Blumarine，在今年春夏把豹紋結合性感的蕾絲和輕薄布料剪裁，或以玫瑰印花混搭，讓韓國女星們們紛紛搶穿，展現火辣優雅的迷人姿態。

BLACKPINK成員朴彩英ROSE日前釋出單曲《Gone》的MV，在其中一個獨自用餐的畫面裡，她身穿Blumarine春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套，睡衣風情加上「愛穿不穿」的慵懶氛圍露出單肩，同時讓豹紋與蕾絲的組合魅力自然展現，超級性感！

另外，少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫、深紅皮裙，罩衫內襯豹紋圖樣，隨著肢體擺動展現狂野風格，同時也兼具飄逸浪漫女人味。

BLACKPINK成員朴彩英ROSE在MV裡身穿Blumarine春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套。圖／摘自IG
BLACKPINK成員朴彩英ROSE在MV裡身穿Blumarine春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套。圖／摘自IG
玫瑰豹紋罩衫，87,800元。圖／Blumarine提供
玫瑰豹紋罩衫，87,800元。圖／Blumarine提供
少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫。圖／摘自IG
少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫。圖／摘自IG
豹紋蕾絲印花洋裝，47,800元。圖／Blumarine提供
豹紋蕾絲印花洋裝，47,800元。圖／Blumarine提供
少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫。圖／摘自IG
少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫。圖／摘自IG
豹紋蕾絲印花上衣，28,800元。圖／Blumarine提供
豹紋蕾絲印花上衣，28,800元。圖／Blumarine提供

延伸閱讀

2021春夏中短髮造型範本，Wendy、Lisa、太妍示範，瀏海搭配、耳下層次最修飾！

「2021KPOP美貌擔當TOP10」秀智、潤娥都落榜！子瑜、最美偶像、Blackpink全員都上榜，最美臉孔是她

學人間香奈兒的墨鏡穿搭！帥氣、甜美都不成問題，春夏這3種墨鏡款式不能少

甜爆了！陳喬恩42歲生日 手捧玫瑰甜吻男友閃瞎

相關新聞

世界上最舒服沙發！這款義大利家具專為「天生優雅」之人設計

Flexform誕生於義大利，並堅持百分之百的「義大利製作」，Flexform早已是義大利設計家具代表品牌，並擁有「世界上最舒服沙發」的美名。Flexform將自身客群定義為一群追求「天生優雅」之人，而居家選品，便是其品味的延伸。

宋仲基ig罕見二秀Hublot表 這細節洩密或成品牌代言人？

由宋仲基主演、甫於Netflix熱映的「黑道律師文森佐」堪稱近期超熱戲劇。除了帥氣演技，宋仲基在劇中大量配戴高價名表也成...

全球千萬人次打卡！日本teamLab未來遊樂園旋風來襲

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡。享譽國際的科技藝術團隊teamLab，2015年東京舉辦為期5個月的展覽，結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題，當時吸引了超過47萬名觀眾造訪。2021年的暑假teamLab未來遊樂園直接來台展出，以「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」主題作品與台灣民眾相見歡，歡迎你在無法赴日旅遊之際，就近在士林科教館體會享譽國際的體驗式互動展覽！展覽最低優惠票280元（原價380元）今起全通路都可買到，購票請上https://bit.ly/3fzf8mp。

音樂劇《最美的一天》首次巡迴高雄

由C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本周4/23、4/24即將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對白，以全歌曲的方式演繹母女間細膩的情感互動；首演以來感動海內外超過5000名的觀眾。

再忙臉都發光！BLACKPINK Rosé零毛孔發光肌秘密曝光

當紅韓團BLACKPINK的一舉一動，都是外界焦點，團內歌唱擔當的Rosé，近期推出個人專輯「R」，在忙碌的行程中，Ro...

穿性感睡衣拍MV？朴彩英、太妍靠「豹紋」耍辣

喜歡狂野造型風格的人，對「豹紋」大多情有獨鍾，但通常這種元素經常被運用在秋冬的服裝上，在春夏系列中較少見到。向來熱愛豹紋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。