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穿性感睡衣拍MV？朴彩英、太妍靠「豹紋」耍辣
喜歡狂野造型風格的人，對「豹紋」大多情有獨鍾，但通常這種元素經常被運用在秋冬的服裝上，在春夏系列中較少見到。向來熱愛豹紋元素的「韓劇愛牌」Blumarine，在今年春夏把豹紋結合性感的蕾絲和輕薄布料剪裁，或以玫瑰印花混搭，讓韓國女星們們紛紛搶穿，展現火辣優雅的迷人姿態。
BLACKPINK成員朴彩英ROSE日前釋出單曲《Gone》的MV，在其中一個獨自用餐的畫面裡，她身穿Blumarine春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套，睡衣風情加上「愛穿不穿」的慵懶氛圍露出單肩，同時讓豹紋與蕾絲的組合魅力自然展現，超級性感！
另外，少女時代的太妍前陣子也穿上Blumarine春夏系列玫瑰圖案的白色露肩上衣搭配同色系的罩衫、深紅皮裙，罩衫內襯豹紋圖樣，隨著肢體擺動展現狂野風格，同時也兼具飄逸浪漫女人味。
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