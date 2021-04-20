穿性感睡衣拍MV？朴彩英、太妍靠「豹紋」耍辣

喜歡狂野造型風格的人，對「豹紋」大多情有獨鍾，但通常這種元素經常被運用在秋冬的服裝上，在春夏系列中較少見到。向來熱愛豹紋元素的「韓劇愛牌」Blumarine，在今年春夏把豹紋結合性感的蕾絲和輕薄布料剪裁，或以玫瑰印花混搭，讓韓國女星們們紛紛搶穿，展現火辣優雅的迷人姿態。

BLACKPINK成員朴彩英ROSE日前釋出單曲《Gone》的MV，在其中一個獨自用餐的畫面裡，她身穿Blumarine春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套，睡衣風情加上「愛穿不穿」的慵懶氛圍露出單肩，同時讓豹紋與蕾絲的組合魅力自然展現，超級性感！