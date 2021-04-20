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博物館也推沉浸式體驗？「製表大師」班預約國境解封時
實作、體驗，是新世紀王道。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）近日於愛彼博物館暨工作坊推出「破解歷史密碼」大師班，透過約四個半小時的課程，以導覽結合親身實作，深入感受表廠歷史與機械表的深邃魅力。
「破解歷史密碼」課程採預約制，每班次最多四人參加。在專家指導下，參加者將能嘗試組裝愛彼的經典機芯，感受在方寸之間，精密細節組裝調整的困難，以及一只高級機械表的魅力所在。
課程將以法語、英語或德語進行，每周四的下午1點至五點半為進行時間，並包含開幕茶會、博物館導覽、大師班介紹、機芯組裝、裝飾及收尾；前提是參加者須年滿16歲，並於特定網站預訂名額與入場券，每趟費用為390瑞士法郎，折合台幣約12,000元。現場附設停車場，愛彼博物館暨工作坊同時具有無障礙空間，可供輪椅通行。
愛彼博物館暨工作坊是品牌委託Bjarke Ingels集團操刀設計，整合兩組全玻璃材質螺旋結構，宛如機芯裡帶來動能的發條盒或游絲。空間於去年六月開放，同時兼具工作坊與藝廊的特色，也成為布拉蘇絲山谷中，無可取代的重要文化地標。
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