家樂福×歐萊德推自有品牌洗沐保養品 首款零碳排洗髮精必入手

今年422世界地球日的主題是「復原地球」，家樂福繼去年底推出非籠飼雞蛋實踐家樂福動物福利承諾後，今再宣布攜手被譽為「台灣最綠品牌」的歐萊德，推出洗髮、沐浴、護髮、牙膏等個人保養系列自有品牌商品，全系列堅持永續環保與綠色循環精神，其中最受注目的洗髮精更是目前世界上第一支實現零碳排承諾的美妝商品，響應聯合國永續目標中的第12項「負責任的消費與生產」，讓家樂福永續承諾再往前邁進一步。

家樂福企業社會責任繼溝通總監蘇小真表示，家樂福自2018年推動食物轉型以來，自有品牌一直是家樂福永續理念實踐的第一線，不僅在前年和去年底陸續推出非籠飼雞蛋、推動減少70種有疑慮添加物行動開始，針對和雨林保護有關的棕櫚油、永續森林、永續海洋等，家樂福自有品牌也都積極實踐。而這一次和歐萊德合作的商品更是完全實現了家樂福自有品牌對於零碳排的實踐與創新。

首波家樂福和歐萊德聯名推出的系列商品包含：咖啡因洗髮、茶樹洗髮精/沐浴乳、香檳玫瑰護色洗髮精/沐浴乳、蒲公英兒童溫和洗髮精/沐浴乳、Recoffee護髮油、山茶花精萃油、源木牙膏、酒釀護手霜、沁涼頭皮噴霧、茶樹抗頭皮噴霧等13支商品，並依照量販客群需求打造大容量款。全系列商品塑膠瓶皆採用百分之百PCR（消費用品回收再製）再生塑膠瓶，其中洗髮精系列更打造出全球第一支可再生洗髮精押頭，且由於成分天然無添加，不僅不迫害自然生態成分，洗沐時易沖洗、洗後易吹乾的優點，更可達成減少用水量及用電量以減少碳排放的目標，更因此在2019年獲得法國全球永續美妝獎領導獎冠軍，成為第一個從原料到包裝全面落實「循環經濟」並達到零碳排的美妝品，讓美麗不會造成環境負擔。

另外，全系列商品去除石化，採用USDA Biobased天然永續認證、百分百無動物來源純素成分、無麩質，不含塑化劑、環境賀爾蒙、無甲醛、無染色劑、無硫酸鹽類界面活性劑、無DEA類增稠劑、無環氧乙烷衍生物、無對烴基苯甲酸酯類防腐劑等8種高風險有害物質，且堅持研發製作過程不做動物實驗，尊重動物生命。